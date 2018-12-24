Бизнесмена Сергея Вялкова признали невиновным в покушении на убийство замначальника отдела московского РУБОП

Суд присяжных Бабушкинского суда Москвы признал бизнесмена Сергея Вялкова невиновным в покушении на убийство заместителя начальника отдела Московского регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД Николая Петрова. Одинцовский предприниматель, находившийся 11 месяцев в СИЗО, был отпущен из-под стражи в зале суда.

Обвинение бизнесмену было предъявлено после того, как участник «ореховской» ОПГ Марат Полянский, отбывавший 22-летний срок за серию убийств, в ноябре 2017 года заявил, что в начале 90-х Вялков заказал группировке убийство Петрова. По словам Полянского, он решил сознаться в преступлении и назвать заказчика только сейчас, много лет спустя, потому что хотел облегчить душу.

Вялков и Петров действительно были знакомы – в 1980-е они служили в одной воинской части, но затем их пути разошлись. Единственный человек, который косвенно связывал их в 90-е, был еще один бывший сослуживец - Сергей Буторин. Демобилизовавшись из армии, он вступил в «ореховскую» ОПГ и возглавил ее в 1994 году. Буторин собирал дань с предпринимателей из Одинцово, среди которых был и Вялков. Сейчас Буторин отбывает пожизненное наказание за бандитизм и убийства.

На Петрова, который в 90-е занимался разработкой крупных группировок, действительно было совершено покушение. Киллер стрелял в него из винтовки с оптическим прицелом, но милиционер выжил. По словам Полянского, именно Вялков в 1998 году заказал Петрова через Буторина.

После задержания Вялкова дело получило широкий резонанс. Известный журналист Андрей Караулов провел документальное расследование обстоятельств, в результате которых бизнесмен оказался под стражей. По мнению Караулова, обвинение Одинцовского бизнесмена было «заказным». Адвокатам Вялкова также удалось доказать в суде ряд нестыковок в деле.

Напомним, Сергей Вялков владеет девятью компаниями в Одинцовском районе, суммарная стоимость активов которых более 1,5 млрд. руб.