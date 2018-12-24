Меня тут спрашивали, какого лешего я пошел учиться на электромонтера? Рассказываю. Давно хотел получить рабочую специальность, но все время находились отговорки: мол, нет времени ходить вечерами на курсы. Но времени не становится больше. Наоборот. И я понял, что если не сейчас, то уже никогда ничему не научусь.

Выбрал специальность электромонтера. Подумал, что чему-нибудь другому, например, работать с деревом, смогу и так, а вот заниматься электрикой по картинкам из интернета сложно и опасно. Но выяснилась такая проблема. Оказывается, существует большая проблема с практикой. Работодатели настолько запуганы требованиями контролирующих органов и разными проверками, что не хотят брать учеников. В моем случае эта проблема носила почти неразрешимый характер, так как мне требовалась практика вечером или в выходные дни, без отрыва от основной работы. Попутно я выяснил, что по выходным в сфере ЖКХ у нас появляется черная дыра, так как не работают не только электрики, а, как правило, вообще никто.

Обзвонил с десяток организаций, но везде мне отказывали. Наконец-то повезло: нашел место практики и начал работать – электромонтажником на стройке.

Мне здесь интересно, хотя я пока не получаю за это денег. Выхожу по субботам, иногда по вечерам. Понимаю, что для тех, кто работает на стройке каждый день, все это рутина. Как для меня рутина – читать и писать бесконечные тексты. Я отдыхаю, разделывая кабель или устанавливая щиток. Надеюсь, что со временем смогу «монетизировать» новые навыки и, как минимум, отбить потраченные на обучение 9000 рублей. Как максимум, хочу получать какой-то небольшой дополнительный доход: не ради дохода, а для ощущения отдачи.

Да, я узнал много новых интересных людей и почувствовал стройку изнутри. Это круто!

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