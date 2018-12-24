2018-12-24T15:04:17+03:00
В мире

Английский юмор: Тереза Мэй поблагодарила солдат за защиту от «российского вторжения»

А в это время сами военные плетут против премьер-министра заговор
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Фото: REUTERS
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Внутренняя ситуация на Британских островах в этом году непростая. Власти Евросоюза требовали у Лондона за «Брексит» (выход из ЕС) «отступные» в 100 миллиардов евро. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договориться с коллегами по ту сторону Ла-Манша не смогла, что вызвало гнев части английских депутатов, две недели назад пытавшихся устроить ей импичмент. Кворума в парламенте «мятежникам» набрать не удалось, но еще не вечер.

На этом фоне Мэй выступила с традиционным рождественским обращением к нации. Где, за неимением лучшего, сделала акцент на «славной истории» (в уходящем году страна отпраздновала столетие окончания Первой мировой) и… громких «военных победах» нынешнего времени:

— Наши вооружённые силы сыграли существенную роль в очистке улиц Солсбери от нервно-паралитического яда, — отметила премьер, имея в виду отравление международного шпиона Сергея Скрипаля в этом городке 4 марта. А вот чей был яд, Мэй не сказала (хотя весной прямо обвиняла во всём Москву). — Вы защищаете наше водное и воздушное пространство от вторжений России, а также укрепляете наших союзников в Восточной Европе, — подчеркнула Мэй.

Но любовь между 62-летней женщиной и армейцами вышла не взаимной. На прошлой неделе министр обороны Соединённого королевства Гэвин Уильямсон за дружеским обедом в ресторане при лондонском отеле «Бомонт» обсуждал, как можно свергнуть «премьершу».

— Я её породил, я могу её и сломать, — сказал министр о своей начальнице. Имея в виду, что если два года назад он помог ей занять первый пост, то сейчас ситуацию можно и переиграть. Благо, в парламенте у Уильямсона немало «карманных» политиков: — Депутаты Палаты общин от Ирландии кормятся с моих рук, — бахвалился он.

Эту мужскую беседу услышал некий свидетель за соседним столиком — и, как честный человек, сообщил всё журналистам. Пресс-служба Уильямсона, естественно, всё отрицает, обвиняя неких «врагов» в «информационной атаке».

— «Российская агрессия» — это универсальный образ, которым Запад охотно пользуется, чтобы затушевать внутренние проблемы или оправдать собственную экспансию, агрессивную политику, — сказал нам политолог Антон Хащенко. — Более того, на борьбу с этой мифической «агрессией» очень удобно выделять и списывать бюджеты.

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45-летие путча генерала Пиночета (свергнувшего законного президента Чили Сальвадора Альенде в 1973 году) его британские коллеги отметили на все сто.

Как сообщают английские СМИ, министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, обедая с парой друзей из околоармейских кругов в ресторане при отеле «Бомонт» в центре Лондона, якобы обсуждал план свержения действующего премьер-министра Терезы Мэй (подробности)

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