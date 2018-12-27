2018-12-26T23:43:33+03:00
Общество

Подлинник Леонардо и золотое месторождение: чем запомнился две тысячи восемнадцатый год на Авито

Самый популярный сервис объявлений Авито подвел итоги 2018 года - и они поражают воображение. В этом году с помощью объявлений было продано товаров на сумму 1 трлн 300 млрд рублей, а количество объявлений на сайте в декабре достигло почти 50 миллионов
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Один триллион триста миллиардов рублей – это, например, два с половиной годовых бюджета Санкт-Петербурга, расходы России на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году или 40 самолетов А380. Пятьдесят миллионов объявлений – это не просто безликие диваны, коляски, котики, машины и квартиры, но и совершенно уникальные товары, которые больше нигде не найти. «Комсомольская Правда» вместе с Авито собрала 10 самых запоминающихся объявлений 2018 года.

Президентский лимузин, авто Бузовой и самолет Руслан

Самая большая категория объявлений на Авито - это транспорт. Здесь почти два миллиона триста тысяч предложений, и среди них были свои жемчужины. Например, бронированный Cadillac Fleetwood Imperial президента Боливии Виктора Пас Эстенссоро. Глава государства в начале 50-х получил его в подарок от американского коллеги Дуайта Эйзенхауэра, и вскоре после вручения автомобиль спас жизнь Эстенссоро во время покушения - на нем даже сохранились кратеры от пуль. Владелец просил за «кадиллак» 7 с половиной миллионов рублей.

Еще один автомобиль, который продавался на Авито в 2018-м – желтый мини-купер с пробегом, за который хозяин хотел получить 5 миллионов. Чем же он примечателен, что за него запросили такую сумму? Владелец увидел в ПТС имя прошлой владелицы машины - Ольга Бузова. Автор объявления уверяет, что авто в идеальном состоянии - прямо как дела у его первой хозяйки.

Пожалуй, год-другой в успешном режиме бизнес-вумэн, певицы и телеведущей - и Бузова сможет, если захочет, купить еще один заметный лот уходящего года: в октябре на Авито появилось объявление о продаже самолета Ан-124 “Руслан” по цене 830 миллионов рублей. Для чего он блондинке? Пожалуй, она могла бы возить на нем по городам России все необходимое для своего шоу - грузоподъемность этих машин 120-150 тонн!

Рыбка-предсказательница

В феврале 2018-го, когда биткойн был в самом расцвете, а россияне активно скупали фермы для майнинга, появилось объявление о продаже за 20 тысяч рублей рыбки, которая предсказывает изменение курса криптовалюты. Автор объявления заверял, что рыбка Кшиштоф плавает по поверхности накануне роста биржевых котировок криптовалюты, а перед снижением курса, наоборот, опускается на дно. Неизвестно, помогла ли в итоге рыбка предсказать обвал биткойна в ноябре, но если помогла – то можно только позавидовать дальновидности покупателя и эффективности его вложений.

Шлем Гагарина и мяч с автографом Яшина

Одним из самых ярких объявлений этого года стало предложение купить раритетный шлем от скафандра Юрия Гагарина – по уверениям автора объявления, это один из двух уникальных экземпляров. Владелец заявлял, что шлем предназначался для тренировок и был сделан специально под космонавта №1. Прикоснуться к нашей великой космической победе предлагалось ни много ни мало за один миллион рублей.

Разумеется, крупнейшее событие прошедшего года - чемпионат мира по футболу - тоже нашло отражение в работе самого большого сайта объявлений в России. Самым ярким предложением стал игровой мяч с автографами всех игроков московского “Динамо” с легендарным Яшиным во главе. По утверждению продавца, команда в конце 60-х – начале 70-х подарила этот мяч известному футболисту Адамасу Голодцу (дяде вице-премьера Правительства России Ольги Голодец). Объявление на момент подготовки материала было актуально – автор объявления просит за такое сокровище 100 миллионов рублей.

Друг на час

«Услугой года» однозначно стал “Друг на час” – причем не конкретное объявление, а целая категория предложений. Люди разных возрастов заявляют о готовности выступить приятным собеседником, провести время за чашечкой чая, и даже помочь советом любому, кто к ним обратится. Просят за такую услугу от 500 рублей и выше. Однако эксперты предупреждают: если у вас серьезная проблема, никакой платный друг не решит ее вам ни за час, ни за неделю. Обращаться лучше сразу к дипломированному психологу.

Звездный дом

В конце ноября на сайте появилось объявление о продаже загородного дома. Владельцы – звездная пара актеров Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Двухэтажный дом в стиле «Прованс» с баней и гаражом на две машины полностью меблирован и готов к проживанию. Цена - почти 25 миллионов рублей. Дому всего три года. С чего это вдруг Павел и Агата продают его? Ответ может быть прост: в последние годы сериалы с Прилучным выходят в прайм-тайм, да и Муцениеце часто снимается. Так что, вероятно, пара просто решила купить недвижимость подороже.

Золото в реке

В разделе «Готовый бизнес» на Авито можно купить предприятие любого масштаба – от салона красоты до … месторождения золота! Прииски, которые предлагают приобрести, расположены в Ульчском районе Хабаровского края. Общие подтвержденные запасы месторождения оцениваются в три с лишним тонны благородного металла. Путем нехитрых вычислений получаем почти восемь с половиной миллиардов рублей – именно столько можно будет выручить с продажи залежей. Владелец хочет получить за свою золотую жилу один миллиард сто миллионов рублей! Выходит, это просто даром? Вряд ли. Ведь это золото еще нужно добыть и переплавить в слитки. Так что без опыта и знаний (ну и лишнего миллиарда, конечно) в этот бизнес лучше не соваться.

Леонардо? Да ладно!

Самой громкой новостью, пришедшей с Авито в 2018 году, стало объявление о продаже картины кисти Леонардо да Винчи. Речь идет о полотне "Молодая женщина в мехах". Автор объявления заверял, что у владельца картины (сам он только представляет его интересы в России) на руках все документы, подтверждающие ее подлинность. Полотно, по его словам, находится в Германии. Стоимость шедевра 72 миллиона евро! Именно в такую сумму продавец оценил картину.

Если вдруг на Новый год вы получите в подарок картину кисти какого-нибудь мастера Возрождения, а вам некуда ее повесить, так как вы живете не во дворце, не забывайте - Авито поможет вам передать вещь тому, кому она нужнее, и заодно пополнить свой бюджет.

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