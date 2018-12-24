«Это процесс взросления государственного аппарата»: Владимир Путин отметил позитивный опыт конкурса «Лидеры России»

За три с лишним часа недавней ежегодной большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отвечал на вопросы по самым актуальным темам, которые волновали журналистов из разных регионов страны. В том числе речь шла и о важности подготовки новых кадров - эффективных руководителей в системе госорганов. Примеры таких систем, уже доказавших свою эффективность - национальный конкурс «Лидеры России», запущенный по инициативе Президента в 2017 году, и программа подготовки высшего кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

- Конечно, нужно работать с людьми, со всеми чиновниками, - сказал Владимир Путин. - Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить... Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. «Лидеры России» у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей.

Напомним, в 2017 и 2018 годах назначения на различные должности получили 76 участников конкурса «Лидеры России». В этом списке - два губернатора, четыре зама федеральных министров. Еще 11 человек получили посты в федеральных министерствах и ведомствах, 35 - в региональных. За этот же период 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами. Двое - федеральными министрами, 21 - заместителями министров.

- Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы, - напомнил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», директор ВШГУ Алексей Комиссаров. - Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия - страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны.