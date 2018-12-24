Парадокс: Своих продуктов много, а жить сытнее мы не стали

Доктрина продовольственной безопасности в России действует с 2010 года. За это время практически все показатели оказались не только выполнены, но и местами перевыполнены. Однако, как следует из свежего доклада Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС), посвященного мониторингу продовольственной безопасности, сытнее жить мы не стали.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ВЫРОС, ИМПОРТ УПАЛ

Задача в доктрине ставилась такая: достигнуть самообеспечения по основным видам продовольствия - 80 - 95% продуктов от необходимых их объемов должны быть отечественными. Все это уже достигнуто - кроме разве что молока и говядины. Импорт продовольствия с 2013 по 2016 год сократился на 46%, производство основных продуктов с 2013 года выросло так, что с лихвой перекрывает закупки за рубежом (см. «Так изменилось наше сельхозпроизводство»). Более того, у нас теперь еще и рост экспорта. По пшенице мы вообще стали одним из крупнейших мировых экспортеров. Чему можно только порадоваться.

Но ученые считают, что нынешний подход к продовольственной безопасности имеет изъяны.

- В методике оценки у нас отсутствует существенный блок - экономическая доступность продовольствия для населения, - пояснила журналистам цель исследования одна из его авторов, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. - Все-таки главный показатель продовольственной безопасности - доля расходов на питание из бюджета семьи, а не объемы производства в сельском хозяйстве.

Опрос. На каких продуктах чаще всего экономят россияне?

ДОРОГО И НЕПОЛЕЗНО

Если взять среднестатистического россиянина, то питается он вроде бы неплохо. Правда, статистика потребления на душу населения ухудшилась в 2014 и 2015 годах. Но в 2016 году опять улучшилась, приблизившись к нормам рационального питания, рекомендованным Минздравом. Однако из чего складывается эта «средняя температура по столовой»?

В докладе РАНХиГС население поделено на группы с разным уровнем дохода. Для каждой группы возможность качественно питаться рассчитана отдельно. По международным критериям, продовольствие доступно, если на него приходится не более 20% расходов семьи. Если же эта доля превышает 50% - с большой долей вероятности семья недоедает. Надо тратиться еще и на одежду, быт, «коммуналку» и прочие нужды - заботиться о полноценном питании такие люди не в состоянии, покупаются самые дешевые продукты.

Итог расчетов экспертов РАНХиГС такой. Если доля трат на питание у более-менее обеспеченных граждан приближается к «цивильным» нормам, то у 10% самых бедных на еду в 2017 году приходилось 53,3% всех расходов (48,2% в 2013 году). Что за критическим уровнем. В докладе приведен и список особо проблемных регионов - тех, где затраты на еду за гранью более чем у трети населения (см. «Регионы с критичной долей трат на еду»).

Так изменилось наше сельхозпроизводство.

- В богатых странах доля расходов на продовольствие в бюджете семьи - 6 - 10%, - комментирует получившиеся цифры еще один из авторов доклада, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. - Мы же говорим о показателях свыше 30%. А около четверти населения тратит на продовольствие больше 50%. Это проблемные семьи. При этом они покупают самые дешевые продукты. Если они станут питаться, как рекомендовано Минздравом, будут тратить на еду все 90% дохода. Один из нехороших знаков, что у существенной доли населения с питанием что-то не так - рост анемии среди детей до 5 лет. С начала 90-х до 2013 года этот показатель у нас снижался, а с 2014 года опять растет.

Доля затрат на питание в расходах семьи (2017г.)

ФУДСТЕМПЫ ДЛЯ БЕДНЫХ

Эксперты считают, что надо скорректировать сам подход к продовольственной безопасности. Соответственно и мониторинг исполнения доктрины проводить с учетом не только количества отечественного продовольствия, но и доступности этой самой еды. А то население России в 2014 - 2016 годах переплатило за нее в среднем 10% относительно цен на те же продукты на мировом рынке (цифра все из того же доклада).

- Мы ставили задачу, чтобы основное продовольствие производилось внутри страны. Мы эту задачу решили, - подытоживает результаты исследования Василий Узун. - Но надо обеспечить продовольственную безопасность каждой семье.

Самым бедным - тем, у кого доля расходов на еду превышает 50%, - сейчас нужно, по мнению авторов доклада, оказывать адресную продовольственную помощь. Такая программа разрабатывалась, но пока не реализована. Смысл был в том, что особо нуждающиеся получают что-то вроде продовольственных талонов (фудстемпов), которые могут обменять на определенный набор качественных продуктов (просто обналичить и потратить на что-то другое талоны нельзя). Аналогичная программа помощи действует в далеко не бедных США - в России ситуация с разницей в доходах никак не лучше.

Регионы с критичной долей трат на еду (2017г.)

ГЛАС НАРОДА

«Импорт - химия, а лучшая колбаса - советская»

В рамках исследования был проведен и ряд социологических опросов - как россияне сами оценивают свое «продовольственное самочувствие». Большинство (опрашивались в том числе и жители небольших населенных пунктов) категорически поддерживают импортозамещение и, если есть выбор, предпочтут отечественный продукт иностранному. Таких более 90%. «Мы уже пищим от этой зарубежной химии», - один из характерных ответов. Правда, и к качеству отечественных продуктов есть претензии. Опрошенные ностальгически вспоминают советское время, когда «колбаса мясом пахла, за ней очередь стояла».

Почти 70% сознались, что из-за роста цен вынуждены ограничивать себя в покупке продуктов (см. «Опрос»). При этом - исследователи видят в этом некую особенность российского менталитета - большинство считают, что питаются вполне нормально. Плохим свой рацион признали лишь 5%. Ответы меняются, когда спрашивают о качестве питания родных и знакомых. Тут треть опрошенных сообщили, что в их окружении есть недоедающие.