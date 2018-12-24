Чем мы отличаемся от родителей?

Мы по-разному воспринимаем поездки за город.

Для нас дача – это тусовки с шашлыком, для родителей- это урожай на грядках.

Мы по-разному смотрим фильмы и сериалы.Мы с планшета и телефона по дороге на работу, родители вечером у телевизора.

У них больше выдержки и опыта, чем у нас. Мы предпочитаем совершать покупки он-лайн, а родители ещё помнят дефицит и очереди .

Мы по-разному общаемся. Нам привычнее в соцсетях или по WhatsApp, а родителям по телефону.

Мы по-разному воспринимаем информацию. Мы узнаем новости в Интернете, а они привыкли читать газеты.

Да, мы разные, но мы все любим своих родителей.

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Мы по-разному воспринимаем поездки за городФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Мы по-разному смотрим фильмы и сериалыФото: Наиль ВАЛИУЛИН

У них больше выдержки и опыта, чем у насФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Мы по-разному общаемсяФото: Наиль ВАЛИУЛИН