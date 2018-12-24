2018-12-24T17:43:41+03:00
Общество

Сергей Кириенко: Условием выхода в финал "Лидеров России" будет социально значимая работа

Первый заместитель руководителя администрации президента считает, что поддержка волонтерства Владимиром Путиным является примером для управленцев
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Управленец отметил, что отчасти это требование уже было задействовано при проведении конкурса в прошлом году, когда помимо управленческих соревнований участникам также нужно было провести урок в школе. По оценке многих победителей, именно это тогда было неожиданным, но при этом самым ярким испытанием. В нынешнем году эта часть конкурса обязательно сохранится, уточнил замглавы администрации президента.

«Более того, мы думаем о том, что конкурсанты — но это будет уже на финале — должны будут не просто провести урок, но и потом вместе со школьниками, перед которыми они будут выступать, принять участие в такой специальной социально значимой деятельности», — цитирует Сергея Кириенко РИА «Новости».

Чиновник не стал раскрывать, какой именно будет эта деятельность.

«Пусть потом будет дополнительной неожиданностью для участников. Но это будет в финале, в финал у нас придет только 300 человек. Поэтому мы все-таки хотим поставить сейчас задачу по социально значимой деятельности для всех участников полуфиналов», — пояснил замруководителя администрации.

По его словам, в полуфиналы конкурса попадает порядка 3 тысяч человек.

«Мы хотим заранее их всех предупредить, что условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории регионов», — сообщил он.

Организаторы конкурса не будут давать это конкурсантам как готовое задание, уточнил он. «Это не готовое задание, которое надо получить как кейс и просто его выполнить. В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые могут им в этом помочь», — добавил Кириенко.

Речь идет, в частности, об Ассоциации волонтерских центров, Фонде президентских грантов и региональных общественных палатах, сказал он.

«Принципиальное условие — это до финала полуфиналисты должны будут такой проект реализовать и представить соответствующий видеоотчет. Ну а поскольку у нас есть три партнера — Общественная палата, Ассоциация волонтерских центров и Фонд президентских грантов, то у нас будет независимая возможность проверить как эта работа была проведена», — отметил Кириенко.

При этом он подчеркнул, что если такие проекты реализованы, то будет добавлен полупроходной балл.

«В прошлом году так было, кто-то проходит уверенно в финал, а дальше возникают полупроходные баллы, когда баллы сопоставимы у людей, и нам надо будет принять решение из 200-300 человек, кто может претендовать, но взять там может 30-40. Принципиальным решением при этом полупроходном балле будет оценка качества социальных проектов, которые реализуют наши конкурсанты», — резюмировал Кириенко.

При этом Сергей Кириенко отметил, что поддержка волонтерского движения президентом России Владимиром Путиным является примером для будущих и нынешних управленцев.

«Волонтерство — дело добровольное. Это принципиальная история, и я считаю что такие вещи делаются примером. И то, что у нас президент сейчас сам показывает пример: это же его личное решение, когда он пришёл на форум волонтеров, увидел стенд с проектом "Мечтай со мной", подошёл к этому стенду и забрал все открытки, которые там оставались. Это пример... Понимаете, что-то делается приказом, указом, законом, а есть вещи, которые не делаются приказами, а делаются только примерами. Поэтому я думаю, что для многих руководителей это важный пример», — сказал он.

Кириенко напомнил о том, что президент России Владимир Путин поручил губернаторам создавать аналогичные «Лидерам России» конкурсы на региональном уровне. Он отметил, что на данный момент такие конкурсы проходят в 20 субъектах страны.

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