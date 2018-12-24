Валентина Матвиенко - корреспонденту «Комсомолки»: «В новогоднюю ночь буду стоять у плиты. Запечем гуся»

В отличие от Госдумы, в которой в последние годы отменили корпоративы, в Совете Федерации традициям не изменяют. В этом году, как и в прошлом, сенаторы скинулись на предновогоднее застолье по три тысячи рублей.

- Устроили фуршет в нашей столовой, стоя. Я зашла и говорю: «как скромно получилось на три тысячи рублей», может, из-за инфляции... Выпили по бокалу шампанского. А до этого перед нами выступил ансамбль Росгвардии. Корпоратив - хорошая традиция, это создает ощущение коллектива, это не значит пьянку организовывать. Мы не шарахаемся и не стремимся быть в тренде, - сказала Матвиенко корреспонденту «Комсомолки» на итоговой пресс-конференции в понедельник.

Новогоднюю ночь Матвиенко проведет в Санкт-Петербурге с семьей - сыном, невесткой, внучкой.

- Год у меня был тяжелый в личном плане, - призналась корреспонденту «КП» Матвиенко, и на глазах у нее даже навернулись слезы.

В этом году ушел из жизни муж Матвиенко, с которым они прожили вместе 40 лет.

- На Новый год с удовольствием стою у плиты. Это тоже традиция, когда мы вместе готовим новогодний ужин. У каждого свои обязанности - кто, что делает. Кто-то готовит студень, обязательно салат «Оливье», «Селедка под шубой», запекаем гуся. Я каждый раз изучаю рецепты в интернете, и каждый раз делаю какую-то другую начинку, чтобы чем-то удивить, - рассказала Матвиенко.

Из Питера Матвиенко отправится на несколько дней в Кисловодск.

- Наберу полно книг, буду смотреть фильмы. Я даже себе представляю, как буду плавать в бассейне, ходить по терренкурам обязательно много километров в день, - поделилась с корреспондентом «КП» Матвиенко.