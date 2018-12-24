Станислав Черчесов сказал, что его в кино должен сыграть Михаил Боярский

В 2018 году главный тренер сборной России Станислав Черчесов был одним из главных людей в стране. Под началом специалиста наша команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018, уступив Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Черчесов в интервью RT поведал о неформальных итогах года и назвал ряд футболистов, которые выделяются на общем фоне.

Говоря о том, кто из нынешних футболистов может в будущем возглавить сборную России, Станислав Черчесов сказал:

- Игнашевич уже в тренерском штабе практикуется. А так, у нас достаточно достойных ребят, которые со временем могли бы вырасти в главного.

А вот на вопрос о том, кто должен сыграть Черчесова в фильме по мотивам чемпионата мира по футболу 2018 года и всей сборной России, то ответ был кратким:

- Михаил Боярский.

В плане выбора между Криштиану Роналду и Лео Месси Черчесов рассудил здраво:

- «Золотую бутсу» недавно присудили аргентинцу. Значит, больше забил именно он.

Планы на Новый год у Станислава Саламовича простые:

- Буду встречать с супругой и детьми в Австрии в горах, где много снега и веселья.

Мечты, правда, у наставника сборной нету. Но есть задачи:

- Я уже не в том возрасте, когда мечтают. А задача у сборной — квалифицироваться на Евро-2020.