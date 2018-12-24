Парад планет в Москве в новогодние каникулы 2019: а на десерт - звездный дождь

Если с погодой на новогодние праздники повезет, то жители столицы помимо взрыва петард и фейерверков смогут наблюдать на небосводе и шикарную естественную иллюминацию - парад планет и звездный дождь.

Наша спутница Луна и три планеты Венера, Юпитер и Меркурий по случают Нового года устроят мини-парад планет. Дефиле небесных светил лучше всего будет видно в предрассветные часы с 29 декабря 2018 по 4 января 2019 года. Смотреть надо на южную часть горизонта.

А на сладкое Вселенная приберегла для нас новогодний звездопад. Загадывать желания лучше всего в ночь с 3 на 4 января нового 2019 года, когда своего ярко выраженного пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. В это время на небосводе будет сгорать до 120 метеоров в час. Вылетают эти «светлячки» из созвездия Волопаса, которое в январе находится над горизонтом в восточной части неба. Лучшее время для того, чтобы любоваться Квадрантидами с 11 часов вечера и до рассвета.