"Комсомолка" предсказала появление смартфона и вакцины от рака

Нет, мы конечно уважаем Павла Глобу и его коллег по цеху. Но и сами, что называется, с усами! В 1996 году «Комсомолка» попыталась заглянуть в будущее и предсказать, как будут развиваться наука и технологии. Сегодня мы решили сравнить, насколько наши прогнозы совпали с реальностью. Надо сказать, наши коллеги 22 года назад были закоренелыми оптимистами. «Комсомольцы» 90-х верно угадывали направление движения, но в большинстве случаев поставленных ими рубежей мы пока не достигли. Но и они, наверное вряд ли предполагали, что появление интернета и гаджетов настолько кардинально изменит наш образ жизни.

Ровно 22 года, в 1996 году, футурологи дали прогноз до 2019 года

2002 год

Прогноз:

Карманный телефон, компьютер, факс, видео - в одном корпусе.

Что сбылось:

Угадали на 100%. Первый «умный телефон» с фотовидеокамерой, 32-битным процессором и 4 мегабайтами памяти вышел на рынок в 2002 году. Это был Nokia 7650.

2003 год

Прогноз:

Очистка загрязненных территорий при помощи микроорганизмов.

Что сбылось:

Эта технология сегодня широко применяется в разных сферах. В 2016 году ученые открыли бактерии, которые способны быстро перерабатывать даже пластик - вещество, которое составляет сегодня львиную долю мусора на планете.

2004 год

Прогноз:

Компьютер сможет идентифицировать любые предметы.

Что сбылось:

Искусственный интеллект уже этому научился. Правда, произошло это лет на десять позже, чем предсказывалось. С особым успехом используется технология распознавания лиц. Например, в Москве уже работает несколько тысяч камер видеонаблюдения, которые распознают людей, находящихся в розыске. В 2019 году система заработает в полную силу. В Китае точно такая же работает с 2017 года.

В Москве уже работает несколько тысяч камер видеонаблюдения, которые распознают людей, находящихся в розыскеФото: Иван ВИСЛОВ

2005 год

Прогноз:

Генная терапия получит практическое применение в лечении рака.

Что сбылось:

Тут мы тоже поторопились. Первый препарат для лечения лейкемии под названием Kymriah был официально одобрен для применения в 2017 году. Однако стоимость его заоблачная около $400 тысяч за курс лечения.

2006 год

Прогноз:

Автоматическое управление автомобилем при помощи бортового компьютера.

Что сбылось:

Впервые состязание беспилотных автомобилей прошло в 2004 году, но ни одна из 15 команд участниц не смогла завоевать приз в $1 млн, потому что никто не смог дойти до финиша. Сейчас беспилотные авто на дорогах общего пользования можно встретить почти везде, в том числе в России. Однако до массово использования пока далеко. Во всех беспилотниках сегодня сидит человек, в любой момент готовых взять управление на себя.

Сейчас беспилотные авто на дорогах общего пользования можно встретить почти везде, в том числе в России

2007 год

Прогноз:

Автоматический компьютерный перевод на все распространенные языки.

Что сбылось:

Яндекс.Переводчик был запущен в 2011 году. На Западе аналоги появились на несколько лет раньше. Сервис сначала работал с тремя языками: русским, английским и украинским (сейчас переводит на 95 языков). Однако машинный перевод до уровня человеческого пока не дотягивает.

2008 год

Прогноз:

Компьютерный расчет молекулярной структуры новых веществ по заданным свойствам.

Что сбылось:

Не срослось. Компьютерный дизайн новых материалов по-прежнему недостижимая мечта. До сих пор их создание осуществляется методом научного тыка и путем перебора вариантов.

2009 год

Прогноз:

Искусственные мышцы и суставы станут управляться сигналами нервной системы.

Что сбылось:

Первые биоэлектрические протезы, управляемые сигналами нервной системы, поступили в продажу в 2010 году. В этой части предсказатели не ошиблись. А вот искусственные мышцы и суставы существуют пока только в лабораториях. Ученые из НИТУ "МИСиС", например, разработали материал из полиэтилена с углеродными нанотрубками. По их словам, до выхода на рынок осталось 5-7 лет.

2010 год

Прогноз:

Электромобиль будет оснащен солнечными батареями.

Что сбылось:

Вероятно, речь шла о массовом применении. Потому что еще в 1996 году победитель IV Международного ралли солнцемобилей пересек Австралию с юга на север, проехав 3000 километров со средней скоростью 90 км/час. Гоночные и экспериментальные модели сегодня создаются в большом количестве, но в серийное производство электромобили с солнечными панелями не поступили.

2011 год

Прогноз:

Прививки от самых распространенных видов рака.

Что сбылось:

Прививки, которая предохранит от возникновения рак, не существует. Но разработана вакцинотерапия - она позволяет активировать иммунитет уже заболевшего человека так, чтобы он мог справиться с раком. За это открытие Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё получили в 2018 году Нобелевскую премию.

2012 год

Прогноз:

Передача энергии на большие расстояния без потерь при помощи сверхпроводников.

Что сбылось:

Чтобы технология применялась массово, а не в научных лабораториях, необходимо создать сверхпроводники, работающие при температурах выше 0°C. Сегодня рекорд высокотемпературной проводимости принадлежит физикам из Германии. Созданный ими материал начинает проводить электрический ток уже при температуре -23 градуса Цельсия.

2013 год

Прогноз:

Широкое применение транзисторов, соизмеримых с атомом.

Что сбылось:

Одноатомный транзистор был создан группой австралийских физиков в 2012 году. Коммерческое использование прибора пока невозможно, поскольку он может работать при сверхнизких температурах, близких к абсолютному нулю (−273,15°C).

Одноатомный транзистор был создан группой австралийских физиков в 2012 году

2014 год

Прогноз:

Поезд на магнитной подвеске сможет двигаться со скоростью 1100 км в час.

Что сбылось:

Самый скоростной на сегодня из действующих - шанхайский поезд-маглев (от «магнитная левитация»), он развивает скорость 430 км/ч. Линия была построена в 2002 году. Рекорд для экспериментальных линий - 603 км/ч.

2015 год

Прогноз:

В микропроцессорах станут использоваться живые клетки, не требующие постоянного подвода энергии.

Что сбылось:

Первый такой микропроцессор был создан в 2001 году учеными мюнхенского биохимического института имени Макса Планка. Электрическая цепь построили из нервных клеток улитки на силиконовой основе.

2016 год

Прогноз:

Потребительские промышленные товары будут служить в пять раз дольше.

Что сбылось:

Здесь нострадамусы погорячились. Сегодня современный человек меняет смартфон в среднем 1 раз в два года, а телевизор - 1 раз в 3-4 года. Это связано не только с тем, что производители умышленно закладывают в товар сокращение срока его службы (во всяком случае в этом их подозревают потребители). Чаще всего бытовая и прочая техника просто морально устаревает.

2017 год

Прогноз:

Искусственная стимуляция мозговой деятельности для генерации идей.

Что сбылось:

Увы, эффективно работающей технологии на этот счет не существует.

2018 год

Прогноз:

Широкое производство водорода для промышленных нужд фотоэлектрическим методом.

Что сбылось:

Водородное топливо считается альтернативой бензину. Оно при сгорании не выделяет углекислый газ, но СО2 выбрасывается в атмосферу во время производства водорода. В 2016 году в Стэнфордском университете разработали способ расщепления воды на водород и кислород при помощи солнечного света. Но широкого распространения эта технология не получила.

2019 год

Прогноз:

Космический корабль на реактивном магнитном двигателе сможет достигать далеких планет.

Что сбылось:

Илон Маск анонсировал полет к Марсу в 2023 году, но на его ракетах будут стоять традиционные двигатели, работающие на принципе сжигания топлива.

Илон Маск анонсировал полет к Марсу в 2023 году, но на его ракетах будут стоять традиционные двигатели

ЧТО ДАЛЬШЕ

Редактирование человека и первые реальные киборги

А теперь - наши прогнозы. Далеко заглядывать не будем, прикинем на 22 года вперед (как наши предшественники в 1996-м).

2020 год

В Москве появятся коммерческие воздушные таксомоторы на электрической тяге.

2021 год

По всему миру будет развернута спутниковая сеть для доступа в интернет из любой точки планеты.

2023 год

В школах и университетах полностью перейдут на пособия в дополненной реальности и с помощью 3D-проекций.

2026 год

Появятся первые люди киборги: технологии позволят не только вшивать банковские карты, документы, проездные, но и расширять память, встраивать камеры и навигатор.

2027 год

Двигатели внутреннего сгорания будут запрещены в большей части стран. Получать энергию из возобновляемых источников станет намного выгоднее, чем из нефти и газа. Перелом произойдет после того, как будут созданы очень эффективные и безопасные аккумуляторы.

2029 год

Дети увидят клавиатуру только в музее. Все взаимодействие с устройствами будет осуществляться голосом.

2030 год

Начнется эра «вертикального сельского хозяйства»: овощи и фрукты будут выращивать в оранжереях на стенах небоскребов.

2032 год

Синоптики, наконец-то, научаться правильно предсказывать погоду.

2035 год

Появятся дети, которым будут не страшны ни онкологические заболевания, ни ВИЧ-инфекция.

2037 год

Профессии, связанные с монотонной рутинной работой, - бухгалтер, водитель, медсестра - отомрут. Но журналисты останутся!

Во всех развитых странах будет введен безусловный базовый доход, который даст возможность жить, не работая.

2040 год

Средняя продолжительность жизни в России вырастет примерно на 5 лет сравняется с сегодняшним показателям Москвы, где этот показатель составляет сейчас 77,1.