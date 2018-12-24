Королева Великобритании помирит невесток-герцогинь за рождественским столом

В канун католического Рождества вся британская королевская семья соберется в замке Сандрингеме. Правда, принц Чарльз вместе с сыновьями и внуками будет смотреть обращение королевы к подданным в одиночестве — без Елизаветы II.

Как рассказал британским журналистам бывший королевский дворецкий Пол Баррел, королева ненавидит смотреть по телевизору собственное выступление и поэтому старается пропускать его. Например, гуляя в это время по парку.

- Речь Елизаветы II будут транслироваться в три часа дня, королевская семья к этому времени соберется в гостиной, где будет включен телевизор, - рассказал дворецкий. Баррел знает о привычках королевской семьи не понаслышке. На протяжении долгого времени он был личным придворным у принцессы Дианы, а до этого служил лакеем у самой Елизаветы II.

«БАБУШКА, ТЫ ШИКАРНА!»

После того, как королева вернется в гостиную с прогулки, члены монаршей семьи поздравят ее с Рождеством со словами: «О, бабушка, ты в этом году была неотразима. Прекрасная речь!», - говорит дворецкий.

Впрочем, к подобным причудам стоит привыкнуть герцогини Сассекской. По мнению Пола Баррела, в этом году Меган Маркл проведет такое Рождество, которое ей еще не доводилось отмечать.

- Королева особенно любит Рождество, потому что в этот день вся семья собирается под одной крышей, - говорит Баррел.

Несмотря на то, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон существует напряженность, она вряд ли проявится во время рождественского обеда. Тем более, что план рассадки тщательно продуман, поэтому любые размолвки между членами семьи будут невозможны — только вежливая и непринужденная беседа.

- Вы будете сидеть рядом с тем, с кем раньше никогда не сидели, и вести при этом легкий разговор, - поясняет дворецкий. - Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из королевской семьи был сильно пьян или засыпал за праздничным столом, обычно, все веселы. Все-таки это Рождество.

Напитки, среди которых есть и алкогольные, появляются только до обеда, как аперитив. После этого алкоголь в столовой под запретом. На стол допускаются только марочные вина и то, в ограниченном виде.

Несмотря на то, что между Меган Маркл и Кейт Миддлтон существует напряженность, она вряд ли проявится во время рождественского обедаФото: EAST NEWS

МЕГАН МАРКЛ — ЛУЧШАЯ В ШАРАДАХ

После обеда королевская семья отправится развлекаться. Правда, обойдутся без просмотра телевизора. Наследники британского престола будут играть в шарады, поэтому на Меган Маркл, как профессиональную актрису, возлагаются большие надежды.

Что же касается подарков, то принц Гарри посоветовал своей супруге Меган Маркл подарить королеве книгу.

- Книга — лучший подарок для Елизаветы II, она любит романы Джеффри Арчера и фантастику, но при этом ненавидит триллеры Также подарок может быть связан с лошадьми или спортом, - передают слова принца Гарри британские СМИ.

В свою очередь королевский дворецкий Пол Баррел советует герцогини Сассекской подарить королеве, у которой есть все, нечто практичное и полезное.

- Подарите что-нибудь для пикника, тартановый коврик, контейнеры для посуды, щипцы для барбекю, - говорит Баррел. - Однажды королевская прислуга купила королеве и герцогу Эдинбургскому Филиппу специальное ведро для льда, на котором были выгравированы их имена.

У ГРИНЧА ЕСТЬ СЕРДЦЕ

Но если в королевской семье ситуация перед Рождеством вроде бы выправилась, то в семье Маркл напряжение сохранилось. Родная сестра герцогини Сассекской Саманта призвала Меган наладить отношения с отцом. По ее мнению, Меган поступает жестоко.

- Отец для нас всегда был Сантой, - сказала Саманта. - Рождество — это то время, когда следует подумать о том, как дорога и важна жизнь. Это время, чтобы вспомнить о семье, особенно о нашем папе.

53-летняя Саманта Маркл напомнила сестре даже о рождественском злодее Гринче (который, как известно, украл праздник), отметив, что даже у него есть сердце.

Ранее британские СМИ сообщили, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл серьезно болен сердечным заболеванием. Из-за переживаний за дочь он опасается, что сможет не дожить до рождественских каникул и Нового года.

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