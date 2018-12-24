2018-12-24T22:38:21+03:00
Звезды

"Хочу двойню!": Прохор Шаляпин и экс-жена Джигарханяна готовятся стать родителями

Вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской артист уже посетил элитный медицинский центр
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор и Виталина уже посетили элитный медицинский центр, чтобы пройти обследование, поскольку планируют в ближайшее время стать родителямиПрохор и Виталина уже посетили элитный медицинский центр, чтобы пройти обследование, поскольку планируют в ближайшее время стать родителямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году стало известно о романе скандального певца Прохора Шаляпина и бывшей жены Армена Джигарханяна пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Поначалу многие не верили, что пара вместе, но теперь артисты уже не скрывают свои близкие отношения.

Как выяснилось, Прохор и Виталина уже посетили элитный медицинский центр, чтобы пройти обследование, поскольку планируют в ближайшее время стать родителями.

- Хочу двойню! Или даже тройню! - смеется в интервью «КП» певец Прохор Шаляпин. - А если честно, то пока не хочется забегать вперед. Это интимное дело, на все воля Божья. Но мне хотелось бы стать отцом. Мне кажется, Виталина будет прекрасной мамой.

И моя мама тоже уже мечтает о собственных внуках.

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