45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца

Хайди Клум и Том Каулитц — живой пример того, что разница в 17 лет не помеха пылким чувствам. С каждым днем их роман, которому все предсказывали скорый крах, разгорался все жарче. И вот теперь пара решилась на серьезный шаг: 45-летняя супермодель и 29-летний музыкант группы Tokio Hotel объявили о помолвке.

Счастливую новость Хайди рассказала своим поклонникам в Инстаграме. Манекенщица опубликовала снимок, на котором она нежно обнимает бойфренда, при этом в кадре хорошо видно кольцо на ее безымянном пальце.

- Я сказала «да», - подписала нежное селфи счастливая невеста.

- Я сказала «да», - подписала нежное селфи счастливая невеста. Фото: Инстаграм.

С Томом модель начала встречаться в марте 2018 года после того, как дала отставку своему предыдущему бойфренду — 32-летнему арт-дилеру Вито Шнабелю. Сначала Хайди и Тома засекли во время свиданий в лос-анджелесских кафе. Затем пара приехала вместе на Лазурный берег на Каннский кинофестиваль. На красной дорожке Канн Клум и Каулитц впервые вышли в свет как пара. Но и вне светских раутов влюбленные на Лазурном берегу то и дело попадались на глаза папарацци за нежными поцелуями. Том и Хайди обедали в романтичных кафе и не скрывали своих чувств, загорая на палубе роскошной яхты. Клум потрясающе выглядит в купальнике и любит позагорать топлесс. Разумеется, это только подстегивает пыл ее молодого возлюбленного.

В свои годы Хайди все еще одна из самых красивых манекенщиц планеты. И хотя прекрасная немка давно оставила карьеру на подиуме, она все еще снимается в фотосессиях (порой довольно откровенных — и топлесс, и обнаженной), заключает миллионные рекламные контракты и делает собственное шоу на телевидении. С 2004 года она ведет программу «Проект «Подиум», в котором жюри решает, кому из начинающих дизайнеров дать шанс, а кого — отпустить в безвестность. Клум является не только ведущей шоу, но и одним из его продюсеров.

Хайди и Том впервые вышли в свет как пара в мае этого года на Каннском кинофестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Говорят, Томас отлично поладил с детьми Хайди. А их у модели целых четверо. 13-летнего Генри, 12-летнего Йохана и 9-летнюю Лу она родила в браке с певцом Силом. 14-летняя Хелен появилась на свет от отношений с миллионером, владельцем «Формулы-1» Флавио Бриаторе.

Когда состоится свадьба, жених и невеста не сообщают. И только делятся в Инстаграме счастливыми снимками.