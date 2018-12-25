2018-12-25T17:38:39+03:00
Звезды

«Чтобы не слышно было»: Настасья Самбурская высмеяла вокал Ольги Бузовой

Поклонники певицы уже предположили, что актриса просто ей завидует
Ольга АНТОНОВА
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Самбурская и ранее «проходилась» по низким вокальным данным бывшей супруги Дмитрия ТарасоваСамбурская и ранее «проходилась» по низким вокальным данным бывшей супруги Дмитрия ТарасоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандал между Настасьей Самбурской и Ольгой Бузовой начался буквально на ровном месте. Наталья Рудова в своем инстаграме поделилась с подписчиками мыслью, что очень устала, мечтала взять тайм-аут и отдохнуть в уединенном месте, где никто не сможет нарушить ее покой. В комментарии пришла Ольга Бузова, которая заявила, что мечтает о таких минутах тишины. Мол, Рудова - умничка, что нашла время на себя. И тут же получила «отлуп» от Настасьи Самбурской в следующем комментарии.

«Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно было», — заявила бывшая звезда сериала «Универ»

Такая грубость удивила многих фанатов Бузовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такая грубость удивила многих фанатов БузовойФото: Михаил ФРОЛОВ

Такая грубость удивила многих фанатов Бузовой, поскольку никто до этого Самбурской не грубил. Некоторые из фолловеров предположили, что, видимо, таким образом проявилась зависть актрисы, которая тоже пробовала силы на музыкальном олимпе, но оказалась менее успешной, чем звезда «Дом-2».

Надо отметить, что Самбурская и ранее «проходилась» по низким вокальным данным бывшей супруги Дмитрия Тарасова. Вместе с Виктором Дробышем она высмеяла телеведущую на одном из выпусков шоу «Новой фабрики звезд». Тогда продюсер заявил, что он негативно относится к тем, кто поет под фонограмму.

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Три месяца назад экс-звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская впервые вышла замуж за актера, «Мистера Беларусь» Кирилла Дыцевича. Однако семейная жизнь оказалось недолгой. Уже в декабре молодая жена удалила из Инстаграма все совместные фото с мужем. А после, как говорят, подала на развод. Поклонники долго гадали, что же могло стать причиной разрыва. Оказалось, причиной стала мама супруга. (подробности)

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