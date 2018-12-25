Хочешь похудеть? Соблюдай 7 правил похода в магазин

Наталья Дунаевская не призывает к агрессивному похудению, не требует невыполнимого, ведь она сама не обладает идеальной фигурой. Зато она счастливая мама, любимая жена и просто красивая женщина. А еще создатель популярного марафона похудения в инстаграм и человек, написавший полезную книгу «Откровения жирухи», в которой собраны отличные советы. Они помогают отказаться от лишних продуктов, научиться готовить полезную еду и без насилия над организмом втянуться в здоровый образ жизни. Для ленивых расписан план на 21 день — как приготовить простую и здоровую пищу, а также чем заняться для пользы тела.

С разрешения издательства АСТ печатаем отрывки из книги. Накануне Нового года это будет отличный подарок для всех желающих похудеть.

Наталья Дунаевская не призывает к агрессивному похудению, не требует невыполнимого, ведь она сама не обладает идеальной фигурой

Правила похода в магазин

1. Не ходить по магазинам голодной — так меньше вероятности набрать лишнего, ведь будучи голодным сложнее устоять от соблазна.

2. Продумывать меню заранее и составлять список покупок перед походом в магазин.

Кстати, руководствуясь этим правилом, можно не только внести существенный вклад в здоровую и стройную фигуру, но и сэкономить семейный бюджет. Доказанный факт: если заранее составлять меню для всей семьи, то не тратятся деньги на всякие ненужности, которые мы обязательно покупаем, если на ходу выбираем, что приготовить. В таком случае можно набрать кучу лишних продуктов, не составить из этого нормальный рацион и потом корить себя за то, что десять тысяч потратили на продукты, а ничего толком не купили.

3. Читать состав на упаковках, отказаться от продуктов с сомнительным составом и большим количеством Е, сахара и трансжиров.

Кстати, на маркировку 0% жира тоже не стоит бросаться, так как в этих продуктах обычно огромное количество сахара.

4. Не покупать продукты, перед которыми сложно устоять.

5. Не брать с собой много денег в магазин, а посчитать примерную сумму на необходимые продукты.

6. Не заходить в магазин просто посмотреть.

Ест большая вероятность наткнуться на очередную суперакцию «две колбасы по цене одной».

7. Не бросайтесь на маркировки «Фитнес»

Это всего лишь маркетинг, и очень часто под такими маркировками бесполезные продукты с завышенным ценником.

И 10 правил питания

В питании я тоже установила себе несколько правил. Вот они:

1. Не доедать за детьми, я же не свинья.

Когда-то я действовала по совету няни — собирала недоеденное в контейнер, чтобы потом доесть. Но со временем у меня пропало желание за кем-то доедать, в итоге еда просто портилась в холодильнике. Лучше бы кошечек покормила. Теперь, когда все остатки пищи я отношу кошечкам у подъезда, моя няня каждый раз причитает, что, выкидывая еду, я никогда не стану богатой. А я про себя думаю — зато буду стройной и доброе дело сделаю. Так что сейчас это мое основное правило.

2. Накладывать свою порцию в одну тарелку и больше не докладывать.

Здесь важен один психологический момент: тарелка должна быть полной, но при этом нужно следить за размерами тарелки — лучше наполнить небольшую, чем принести огромное, но полупустое блюдо. В тарелку нужно положить сразу все, например салат, мясо, гарнир. Так проще оценить полноту рациона, нежели если сначала положить одно блюдо, затем другое, после еще что-то. Каждый раз в сознании будет неполная тарелка и будет казаться, что съели мало, а на самом деле в желудке уже двойная порция.

3. Не ходить к холодильнику, как к развлечению или успокоению.

Еда — это самый простой, но не единственный способ получения удовольствия. Если есть свободное время, лучше заняться полезным делом, которое не на вредит фигуре. В конце концов, лучше 15 минут походить на степпере или почитать книгу. Найдите себе успокаивающее развлечение — это может быть все что угодно, кроме еды! Вышивание крестиком или попробуйте ароматерапию. Носите с собой в мешочке набор из веточек гвоздики, мускатного ореха, чабера, тимьяна и лаврового листа. Если на нервной почве разыграется аппетит, просто понюхайте эту чудодейственную ароматную смесь.

4. Не есть во время просмотра фильма или сериала.

Тут немного поясню. В момент просмотра мозг переключается, он не может заниматься двумя делами одновременно. Когда вы смотрите фильм и, например, едите попкорн, мозгу не поступает сигнал насыщения, поэтому по окончанию просмотра вы снова почувствуете голод.

5. Не пробовать еду во время готовки.

Отвлекать себя просмотром любимой передачи и не забывать пить воду, особенно если желудок, почувствовав ароматы, царящие вокруг, дает сигнал, что надо бы перекусить, хотя головой мы, конечно, понимаем, что сытный и вкусный завтрак был всего час назад и сейчас точно не время перекуса.

6. Отказаться от хлеба во время каждого приема пищи.

А также от чаепития с куском торта или шоколадом после основного приема пищи — это лишние калории.

Раньше я была большой любительницей белого «вокзальского» хлеба — это местный хлеб на моей родине, на Кавказе. Мы с моей подругой могли почти без угрызения совести съесть по полбатона со сметаной и приправой, которую готовил ее папа по осетинскому рецепту. Даже не знаю, что там было, что-то вроде аджики, но нас за уши не оттянуть. Еще я не представляла, как есть суп без хлеба. Но я все-таки отказалась от привычки есть хлеб на завтрак, обед и ужин. А знаете как? Я придумала себе легенду, что самый вкусный хлеб — только тот, что у нас на Кавказе, тот самый «вокзальский». В Москве нет вкусного хлеба. И смысл тогда его есть, если он невкусный? Так и перестала, но если бываю в родном городе, то обязательно покупаю тот самый хлеб, однако он уже не такой вкусный, как в детстве, и полбуханки съесть уже невозможно. Иногда, конечно, у меня возникает желание скушать хлеб, и я себе не отказываю. Но у нас дома он редкий гость, иногда покупаю детям, потому что няня, змей-искуситель, подсадила их на хлеб с маслом. Но если дома его не будет, то они не будут даже просить. Муж тоже почти не ест хлеб, дети едят со мной хлебцы. Но повторюсь, если захочу или дети попросят, я покупаю, но, как правило, хлеб у нас просто плесневеет.

7. Не поощрять себя едой.

Я стала мотивировать себя не едой: «Вот похудею и съем торт», а красивой обновкой, и это отлично сработало. Можно выбрать и что-нибудь другое, например поход на маникюр или массаж. Кстати, торт можно съесть и во время похудения, но в меру на завтрак.

8. Есть не спеша, постепенно пережевывая пищу.

С этим у меня проблем не было, потому что обычно мы набрасываемся на еду, если дошли до состояния дикого голода и промежуток между приемами пищи составил более 3,5–4 часов. А в моей жизни уже был опыт дробного питания, правда, что он так называется, я узнала позже. И вспомнив свою жизнь в общаге, я снова стала кушать часто и небольшими порциями.

9. После окончания приема пищи сразу же вставать из-за стола.

Не рассиживаться за разговорами, чтобы не съесть за беседой много порций.

10. Не пропускать завтрак.

В это время я открыла для себя очень простую истину: утро вечера сытнее — это самая правильная и полезная привычка. Именно это помогло мне изменить отношение к питанию. Правильный завтрак, наличие перекусов и легкий и полезный ужин — это залог красивой и стройной фигуры. Если я знала, что утром у меня не будет времени на приготовление завтрака, я делала его с вечера, например заливала на ночь хлопья геркулеса с сухофруктами и орехами ряженкой или кефиром. Так, с утра я всегда была сытой, не пренебрегала перекусами и легким ужином.

КСТАТИ

Какие продукты стоит навсегда убрать из рациона

• все полуфабрикаты типа колбасы, сосисок и пр.;

• фастфуд;

• покупные хлебобулочные изделия типа тортов, пирожных, булок, печенья и пр.;

• покупные сладости;

• консервы в масле;

• сухие завтраки;

• йогурты с добавками;

• алкоголь;

• снеки, газировки, пакетированные соки и т.п.;

• соленья.