На благотворительном забеге в Москве Деды Морозы собрали 3,5 миллиона рублей на помощь хосписам

Тысячи Дедов Морозов бегут ради доброго дела - накануне Нового года это зрелище в Москве стало уже привычным. В эти выходные на ВДНХ уже в четвертый раз прошел Благотворительный Забег Дедов Морозов в поддержку фонда помощи хосписам «Вера».

Стать новогодним волшебником и совершить доброе дело мог каждый. В этот раз к забегу присоединились 1,5 тысячи человек, которым вместе удалось собрать более 3,5 млн рублей. Все благотоврительные взносы участников на поддержку неизлечимо больных взрослых и детей – подопечных хосписов по всей стране.

Участники приходили с семьями, друзьями и даже с любимыми питомцами Фото: Ирина Арбузова

Участники забега могли выбрать одну из двух дистанций - 5 или 10 километров – и преодолеть их в костюмах Дедов Морозов. Самому взрослому участнику было 73 года, а самого юного организаторы выбрать так и не смогли - ведь бегуны приходили целыми семьями, вместе с маленькими детьми. Приехали участники из шести стран: Белоруссии, Казахстана, Латвии, Грузии, Греции и даже Австралии. И 33 городов России, в том числе Брянска, Липецка, Новосибирска, Нижего Тагила, Орла, Перми, Уфы и других. Среди бегунов были и те, кто пришел с друзьями или коллегами – таких команд было 18.

- Помогать можно по-разному: даже делая простые и приятные вещи для себя, пробегая по снегу в костюме Деда Мороза, можно помочь тем, кто в этом нуждается. У всех было новогоднее настроение, нам было тепло и весело вместе: мы поддерживали друг друга на трассе и при этом помогали пациентам хосписов, - говорит президент Фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева.

Забег поддержали и звезды российского шоу-бизнеса: актриса Виктория Толстоганова, певица Анастасия Задорожная, шоумен Александр Гудков, актриса Мария Шалаева, врач Анна Левадная, волейболистка Екатерина Гамова, легкоатлет Василий Пермитин, спортивные комментаторы Сергей Кривохарченко и Александр Кузмак. Ведущим забега стал певец Дмитрий Нестеров.

Участие в забеге приняли 1,5 тысячи человек Фото: Ирина Арбузова

ВАЖНО

Если вы не успели на забег, но хотите стать новогодним волшебником - присоединяйтесь с команде «ленивых Дедов Морозов». Вы всегда можете сделать пожертвование в пользу фонда «Вера» на сайте забега.

Фонд «Вера» с 2006 года поддерживает развитие хосписов в России - чтобы у каждого человека, независимо от его возраста, места жительства и достатка была возможность получить профессиональную и милосердную помощь в конце жизни.