На Игоря Талькова-младшего завели уголовное дело - за пьяное вождение

Как стало известно, на сына известного певца 90-х Игоря Талькова все-таки завели уголовное дело. «Комсомолка» уже писала, что в конце ноября на Востряковском проезде гаишники остановили машину, для проверки документов. Поведение водителя инспекторам показалось странным. Как объясняли в главке московской полиции, человеку за рулем предложили проехать в больницу, чтобы проверить кровь на наличие алкоголя. Водитель отказался. Это, напомним, законом приравнивается к употреблению.

К слову, сам Игорь Тальков-младший опровергал информацию, что он был подшофе.

- Это неправда, - заявил 37-летний музыкант корреспонденту «Комсомольской Правды». - Я не был пьян. У них (полицейских, - Авт.) есть тесты. Я дышал в трубочку и не был пьяным. Я не знаю, кому это нужно, сейчас раздувать эту историю.

На днях завершилась доследственная проверка, которую назначили после той истории.

- В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, - сообщили в пресс-слудбе ГУ МВД по Москве. - В 2016 года был лишен права управления транспортным средством на 1 год и 6 месяцев, а также был подвергнут к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Получается, едва вернув права, Тальков снова попался пьяным за рулем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Это - штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет реального срока.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - уточняют в полиции.

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