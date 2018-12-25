«Нашим детям подарки не так важны, как то, что сам Дед Мороз пришел»: Как в детском доме ждут Новый год

Вика Дороничева координирует группу волонтеров Движения «Даниловцы», которая вот уже много лет навещает детей в одном из ДДИ. А ДДИ – это детский дом-интернат для детей с нарушениями развития: синдром Дауна, аутизм, ДЦП. Скоро Новый год, и волонтеры поедут туда с праздничным представлением и Дедом Морозом.

«Нашим детям подарки не так важны, как то, что сам Дед Мороз пришел! - говорит Вика. - Они обнимают его, не хотят отпускать, шепчут на ухо свои заветные желания. Это очень трогательный момент, в том числе для нашего волонтера-Дедушки. В такие моменты начинаешь по-настоящему любить Новый Год, ждать чуда и верить в волшебство…»

Кстати, Вика уже заглянула к Дедушке в мешок. Там лежат яркие детские…сумки!

- А это потому, что у детей почти нет личных вещей и личного пространства, - говорит она. – И мы решили подарить им красивые сумки. Они их точно порадуют и будут полезны. Но по опыту мы знаем, что важнее будет наше присутствие и общение, чем любой подарок.

Волонтеры стараются не ограничивать свободу ребят даже в мастер-классах

- А если брать шире, для чего в ДДИ нужны волонтеры?

- Даже несмотря на то, что наше подшефное учреждение находится в Москве, и обустроено там все на высшем уровне, у детей нет самого важного – близкого человека. Им не с кем поделиться впечатлениями и переживаниями. Воспитатель, так или иначе, находится на работе, и, следуя достаточно строгой дисциплине, держит дистанцию. Именно поэтому дети не могут поделиться с ним чем-то личным. Волонтер же дает им такую возможность и дарит внимание, общение и все то, что для нас является довольно обыденными и повседневными вещами: обнимашки, комплименты и прочее.

ДДИ - это особый, отдельный мир. С одной стороны, грустный, пусть даже детей постоянно возят на экскурсии и в музеи. С другой - ребята там очень искренние и добрые, и дают очень своеобразную, но сильную отдачу. Они всегда бегут к тебе, помнят тебя и делают это очень искренне. И приходя туда на несколько часов свободного времени, ты осознаешь, что внес в их мир частичку добра и радости.

- Сколько детей в одном ДДИ?

- В том, куда мы ходим, два корпуса. В первом малыши до 7 лет. И есть второй, наш корпус, в который их потом переводят. В каждом проживает около 100 детей. В группе по 8 человек, у каждой есть воспитатель и няня. Воспитатель там находится в течение рабочего дня, няни - круглосуточно и работают посменно. Более сохранные дети находятся в одной группе. Они ездят в специализированную школу, к некоторым ежедневно приезжают педагоги. Есть группы, которые мы условно называем «семейные» - у них есть родственники. Но мы ходим к тем, у кого никого нет.

- И что конкретно вы делаете?

- Мы даем выбор. У детей в ДДИ его нет. Сказали ехать, значит едешь. Сказали заниматься – занимаешься. Даже места в столовой у них всегда одни и те же. Поэтому мы стараемся не ограничивать их свободу даже в мастер-классах. Я всегда говорю волонтерам, что важен не результат – «сделать, как надо по инструкции», а важен процесс и общение.

Вообще, мы стараемся подбирать детям то, чего им не хватает. Например, мы знаем, что им не хватает мужского общения, так как почти весь персонал женский, и подвижности. Мы стараемся позвать спортсмена, который может провести мастер-класс по какому-то виду спорта и поиграть с ними в подвижные игры.

Еще - дети любят фотографироваться, но больше всего они радуются, когда ты просишь их что-то сфотографировать. Им кажется это большой ответственностью, и когда у них получается, то они просто светятся изнутри. Так или иначе, мы стараемся привнести что-то, чего им не хватает. Но на первом месте стоит сам факт того, что ты приходишь.

"ДДИ - это особый, отдельный мир", - говорит Вика

- Все могут быть у вас волонтерами?

- Не все, и это нормально. Самое сложное, когда новички не говорят, что им тяжело, страшно или грустно. И обычно это приводит к тому, что человек перестает посещать детей под предлогом “я не могу”, а потом и вовсе окончательно сливается. Это и не позволяет помочь такому волонтеру во всем разобраться и привыкнуть.

- А что движет людьми, которые хотят стать волонтерами именно в ДДИ?

- Самая распространенная причина, по которой люди приходят в нашу группу, это горе в семье или среди знакомых, опыт общения с умственно отсталыми. Такие люди, как правило, чувствуют в себе силы. Вторая по популярности причина – близость учреждения к дому или работе. Грубо говоря, изо всего списка групп «Даниловцев» мы расположены удобнее всего. Чаще задерживаются у нас именно те люди, которые уже имеют какую-то жизненную историю, связанную с такими детьми.

- А сам волонтер что-то получает от посещений?

- Для большинства волонтеров это - хобби, место, где можно себя реализовать. Кто-то играет на гитаре, фотографирует, рисует и, приезжая в ДДИ, понимает свою значимость и важность для людей. С точки зрения навыков, это очень большой опыт общения с самыми разными людьми. Лично я как координатор научилась говорить «нет» и принимать решения.

Но если говорить о глубокой мотивации, то все мы получаем внимание подопечных и их любовь. Они помнят о нас и ждут, больше, чем кто бы то ни был. И я не знаю, кто кому больше дает – мы детям или наоборот. Мне кажется, у них любви больше.