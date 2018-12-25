В Москве за драку с итальянцами задержали футбольных фанатов ЦСКА

Вероятно, не только некоторым футболистам придется отмечать Новый год в СИЗО (да, это жирный намек на дело Кокорина и Мамаева), но и болельщикам. Минувшей ночью в Москве сотрудники полиции и СОБР задержали нескольких фанатов ЦСКА.

По информации «КП», задержания прошли сразу в нескольких районах Москвы - по месту жительства болельщиков. Известно, что в автозаки погрузили и развезли по отделам полиции участников громкой потасовки, которая произошла в начале ноября в гостинице на улице Воронцово поле в районе Курского вокзала.

Тут надо рассказать предысторию. 23 октября этого года ЦСКА играл матч Лиги Чемпионов в Риме. На подходах к стадиону итальянские болельщики избили нескольких парней в красно-синих шарфах. (Потом еще, помните, еще было ЧП в римском метро, когда эскалатор сошел с ума и несколько россиян получили серьезные травмы. Но это, конечно, к разборкам болельщиков не относится, - Авт.). Перед ответным матчем в Москве фанаты ЦСКА решили отомстить фанатам «Ромы». «Армейцам» удалось узнать, что несколько итальянцев остановились в гостинице на Курской. Несколько десятков фанатов попытались ворваться в отель, но соперникам удалось отбиться. В итоге обошлось повреждениями на лицах нескольких итальянцев и разбитыми окнами на входе в гостиницу. Драчуны разбежались до приезда полиции. Правда, позже схватка продолжилась и на стадионе «Лужники».

- Нынешние задержания - отголосок ноябрьских событий, - подтвердил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, в полиции сейчас сидят и дают показания участники актива (костяка) фанатской группировки White Horse. Якобы именно они участвовали в «акции» на Воронцовом поле.

Ранее сообщалось, что после событий в гостинице было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по ней - до 7 лет колонии.

В полиции задержание фанатов ЦСКА пока не комментируют.

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