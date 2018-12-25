2018-12-25T12:39:32+03:00
Спорт

Переход Александра Головина в "Монако" во Франции назвали одним из худших в 2018 году

В десятке есть еще один одноклубник полузащитника сборной России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Головин в игре за "Монако".Александр Головин в игре за "Монако".Фото: REUTERS
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Одним из ярких спортивных событий 2018 года стал переход после чемпионата мира из московского ЦСКА во французский клуб "Монако" полузащитника сборной России Александра Головина. Однако же, далеко не так все гладко во французском этапе карьеры Головина.

После перехода в "Монако" экс-футболист ЦСКА сыграл 10 матчей и сделал 1 голевую передачу. Он получил красную карточку в конце года и получил дисквалификацию на четыре матча. Один из поединков он уже отбыл.

И вот, французское издание Le 10 Sport включило Головина в десятку худших трансферов 2018 года. В десятке есть еще один одноклубник Головина - полузащитник Насер Шадли. Кроме того, в этом рейтинге - Абдул Маджид Уоррис («Нант»), три новичка «Марселя» – Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар, а также Яннис Салибюр («Сент-Этьен»), Мизьян Маолида («Ницца»), Гансо («Амьен») и Мэтт Миязга («Нант).

"Монако" после 19 игр занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Александр Головин летом на чемпионате мира 2018 был одним из лидеров сборной России. Он сыграл 4 матча и забил один гол, поразив ворота Саудовской Аравии в матчей открытия ЧМ-2018.

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