Литературный деликатес

Колбаса как символ эпох, символ народности часто мелькала в произведениях великих и не очень писателей. Одни ее описывали кратко, другие самозабвенно с невероятным смакованием раскрывали все тонкости приготовления и поедания колбасы, знакомые каждому гурману. Как сейчас бы сказали, вдаваясь в слюноотделительные подробности. Мы собрали несколько самых интересных фактов упоминания колбаски и сосисок в литературных произведениях.

«Малыш и Карлсон», Астрид Линдгрен

- Если Гюль-фия голодна, то вот здесь есть колбаса и картошка, - сказал Карлсон, заглянув в буфет. - Ни один младенец в мире не умрет с голоду, пока у Карлсона не переведутся колбаса и картошка.

Но Малыш сомневался, что Гюль-фия станет есть колбасу и картошку.

- Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком, - возразил он.

- Значит, ты думаешь, лучшая в мире нянька не знает, что детям дают и чего не дают? - возмутился Карлсон. - Но если ты так настаиваешь, я могу слетать за коровой...

Тут Карлсон недовольно взглянул на окно и добавил: - Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко. Гюль-фия тщетно ловила палец Малыша и жалобно хныкала. Действительно, похоже было на то, что она голодна. Малыш пошарил в буфете, но молока не нашел: там стояла лишь тарелка с тремя кусочками колбасы.

«Сильные духом», Дмитрий Медведев

За столом Сидора Артемовича удивила колбаса, которой мы потчевали гостей. Были и «московская», и «краковская», и «чайная», и сосиски, и окорока.

- Откуда така добра ковбаса? - спросил он.

- Сами делаем, Сидор Артемович.

У нас к тому времени действительно наладилось производство колбасы. Но не ради роскоши или прихоти занялись мы этим делом. Разведчики уходили из отряда на неделю, на две. По нескольку человек постоянно дежурили на «маяке». Им надо было питаться, а заходить в села за продуктами не разрешалось. Что можно было им дать с собой, кроме хлеба? Вареное мясо быстро портилось, и люди жили впроголодь. Производство колбасы явилось блестящим выходом из положения.

«Похождения бравого солдата Швейка», Ярослав Гашек

- У нас скоро будут резать свинью, - меланхолически сказал Балоун. - Ты какую свиную колбасу любишь: с кровью или без крови? Скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило. Голова у ней, как у бульдога, а такие свиньи - самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет! Сала на ней - пальцев на восемь. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так, бывало, налопаешься фаршу, что чуть не лопнешь. Прошлогодняя свинья была на сто шестьдесят кило. Вот это свинья так свинья! - с восторгом сказал он на прощанье, крепко пожимая руку Швейку. - А выкормил я ее на одной картошке, и сам диву давался, как она у меня быстро жирела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой!.. Пальчики оближешь! После этого и пивко пьется с удовольствием!.. Что еще нужно человеку? И все это у нас отняла война.

«12 стульев», Ильф и Петров

- Отдай колбасу! - взывал Остап. - Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала шла и опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.

- Я отдам колбасу! - закричал отец Федор. - Снимите меня!

«Собачье сердце», Михаил Булгаков

- Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? - спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

- Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

- Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

«Лето Господне», Иван Шмелев

Дымят и скворчат колбасники, с черными сундучками с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный, великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку.

«Дядя Федор, Пес и Кот», Эдуард Успенский

А однажды было так. Идет себе Дядя Федор по лестнице и бутерброд ест. Видит, на окне кот сидит. Большой-пребольшой, полосатый. Кот говорит Дяде Федору:

- Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится. Дядя Федор попробовал - так и вправду вкуснее.

Талантливые художники тоже очень любили и продолжают любить отображать мясо в своих работах. А за предоставление иллюстраций мы благодарим замечательного художника Василия Ложкина и его интернет-магазин.