Дмитрий Медведев: «Российский инвестиционный форум будет посвящен реализации нацпроектов»

24 декабря состоялось заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Премьер-министр отметил, что все национальные проекты должны быть детализированы на региональном уровне до конца 2018 года, должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей.

«Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели, на что мы должны выйти в итоге. Это конкретные объекты: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. А в тех случаях, когда речь идет о вопросах социальной жизни и социальной инфраструктуры, – это, безусловно, качество образования, здравоохранения, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек», – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр сообщил, что в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи планируется обсудить специфику реализации национальных проектов в регионах РФ с главами субъектов, экспертным и бизнес-сообществом.

Кроме того, в ближайшее время Правительство планирует внести в Федеральный план статистических работ 91 показатель национальных проектов, которые станут объектами статистического учета и будут открыты для всех, пояснил Дмитрий Медведев.

«Наша задача заключается в том, чтобы уже в следующем году граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему, чтобы именно в следующем году уже были позитивные изменения по всем 12 национальным проектам, чтобы наметилось движение к достижению национальных целей развития», – сказал он.