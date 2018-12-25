Крупные ритейлеры сдерживают рост цен

Несмотря на рост стоимости базовой продуктовой корзины, он снизился в Москве и Санкт-Петербурге, а на Урале и в Сибири остался на октябрьском уровне.

Как свидетельствуют данные Росстата, в последний осенний месяц стоимость базовой продуктовой корзины начала расти. В нее входят социально значимые и широко востребованные покупателями категории продуктов питания - говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), охлажденные и мороженые куры (за исключением окорочков), неразделанная мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, творог, сметана, сыр, куриные яйца, хлеб, сахар и соль, гречка и еще ряд круп - в общей сложности 33 наименования. Минимальный проднабор в ноябре в среднем по России стоил 3 883 руб., в Москве – 4 801 руб., в Санкт-Петербурге – 4 748 руб., что, соответственно, на 1,33%, 1,75% и 1,2% больше, чем в октябре.

В универсамах же «Пятерочка» (их по всей стране больше 12 500!) изменение цены аналогичной продуктовой корзины в этот период происходило медленнее - в диапазоне 0,07-0,82% в зависимости от региона. Так, стоимость минимального набора продуктов в прошлом месяце в универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири составила 3 843 руб., 4 307 руб. – в Москве, 4 397 руб. – в Санкт-Петербурге. Таким образом, индекс «Пятерочки» снизился до 99%, 90% и 93% соответственно.

Напомним, что это - соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятерочки» показывается как доля от него.

Сохранять стабильную стоимость базовой корзины при росте цен на часть продуктов торговой сети «Пятерочка» позволяет их снижение на другие составляющие минимального набора. А это, в свою очередь достигается за счет следующих факторов:

1) крупные оптовые закупки;

2) открытие магазинов обновленного формата;

3) открытие новых распределительных центров и пополнение и без того внушительного автопарка. Тем самым продукты и товары становятся ближе к покупателю.

В частности, в московских универсамах сети в ноябре молоко подешевело на 6%, вермишель на 12%, соль на 5%, подсолнечное масло, маргарин, пшено, печенье, пшеничный хлеб на 3%. В Санкт-Петербурге наиболее заметное снижение цен в «Пятерочке» произошло на горох и фасоль (на 9%), картофель (на 5%) и сельдь (на 3%).

Теперь обратим внимание на продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов. В «Пятерочке» в ноябре стоил на 39,7-44,1% ниже среднероссийских цен. Так, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 340 руб., 2 683 руб. в Москве и 2 864 руб. в Санкт-Петербурге. Эти цифры очень нравятся пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.