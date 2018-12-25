2018-12-25T13:17:14+03:00
Общество

В полную силу заработал портал «Россетей» «Светлая страна»

Сайт для потребителей электричества выведет взаимодействие с энергетиками на новый уровень
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Завершился тестовый период работы портала «Светлая страна». Теперь компания «Россети» перешла к его эксплуатации во всех регионах присутствия. Это дало возможность более чем 40 миллионам потребителей в 65 субъектах РФ оперативно решать связанные с электроснабжением вопросы.

Теперь люди могут в режиме реального времени сообщать энергетикам об авариях и технологических нарушениям в сетях. А значит, быстрее будут устраняться перебои в электроснабжении.

Кроме того, через портал «Светлая страна» потребители могут обратиться в региональные компании с насущными вопросами: о качестве предоставляемых услуг, скачках напряжения и любыми другими.

«Россети» установили для своего информационного сайта жесткие нормативы. По закону отвечать на вопросы, не связанные с восстановлением электроснабжения в случае технологических нарушений, можно 30 дней. Но на сайте «Светлая страна» ответ придет потребителю максиму за восемь дней.

Энергетики обещают, что будут развивать портал. В частности, планируется его интеграция с ресурсом Портал-ТП.рф, где будущие потребители оставляют заявки на подключение к сетям.

- Новая философия взаимоотношений с потребителями компании «Россети» предусматривает не только проведение технических мероприятий по обеспечению надежного и качественного электроснабжения, но и организацию комфортной обратной связи с использованием самых современных каналов и методик клиентского сервиса», - подчеркнула заместитель генерального директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

Тестовая эксплуатация «Светлой страны» началась летом этого года в Калужской и Тверской областях. Постепенно к проекту подключались и другие регионы. За прошедшее время на портал поступило больше тысячи заявок на устранение нарушений, по 76 процентам из них уже есть результаты.

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