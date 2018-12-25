2018-12-25T13:42:43+03:00
Спорт

Гол Александра Овечкина признан лучшим в 2018 году

Речь идет о 600-й шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз"
Сергей КИРИЛЛОВ
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Уходящий год стал выдающимся в карьере Александра Овечкина: заброшена 600-я шайба, а главное - победа в Кубке Стэнли.Уходящий год стал выдающимся в карьере Александра Овечкина: заброшена 600-я шайба, а главное - победа в Кубке Стэнли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала десятку самых красивых шайб, заброшенных в уходящем году. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял в этом рейтинге первое место с голом в ворта «Виннипега» в марте 2018 года. Впрочем, выбор жюри облегчил тот факт, что это был 600-й гол российского форварда в НХЛ. Плюс, именно Ови привел свою команду к первой в истории победе в Кубке Стэнли.

Кстати этот рубеж в 600 шайб перешагнули лишь 20 хоккеистов в истории. А подобной скорострельностью (менее 1000 игр) отмечались лишь Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Бретт Халл.

Кстати, Овечкин, забросивший в новом сезоне уже 29 шайб, лидирует в споре снайперов. Ближайший преследователь отстает на три гола. А среди лучших снайперов всех времен Ови, забросивший на сегодняшний момент 637 шайб, находится уже на 15-м месте.

Стоит отметить, что в рейтинге голов-2018 дважды встречается имя партнера Евгения Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби.

СПРАВКА "КП"

Кто вошел в рейтинг лучших голов

1. Александр Овечкин («Вашингтон»)

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

3. Ларс Эллер («Вашингтон»)

4. Патрик Лайне («Виннипег»)

5. Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)

6. Тайлер Питлик («Даллас Старз»)

7. Блейк Коулмэн («Нью-Джерси Дэвилз»)

8. Сидни Кросби («Питтсбург»)

9. Девант Смит-Пелли («Вашингтон»)

10. Майк Мэтисон («Флорида Пантерз»)

Лучшие снайперы НХЛ (игры/голы)

1 Уэйн Гретцки 1487/894

2 Горди Хоу 1767/801

3 Яромир Ягр 1733/766

4 Бретт Халл 1269/741

5 Марсель Дионн 1348/731

6 Фил Эспозито 1282/717

7 Майк Гартнер 1432/708

8 Марк Мессье 1756/694

9 Стив Айзерман 1514/692

10 Марио Лемье 915/690

11 Теему Селянне 1451/684

12 Люк Робитайл 1431/668

13 Брендан Шэнахэн 1524/656

14 Дэйв Андрейчук 1639/640

15 Александр Овечкин 1038/637

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