Исследование ученых: Дети притворяются, что верят в Санта-Клауса, чтобы получать подарк

Психологи из Эксетерского университета (Великобритания) провели большой опрос, в котором приняло участие почти 1200 человек из разных стран. Ученые исследовали веру детей в Санта-Клауса, Деда мороза и других зимних волшебников. И оказалось, что максимальная уверенность, что Санта настоящий, возникает у детей к 5 годам. А вот в 8-9 лет вера в Деда мороза ослабевает и пропадает совсем.

Чаще всего в этом виноваты родители — даже если они не говорят детям напрямую, что Санты не существует, какие-то их промахи помогают малышам раскрыть обман. Например, дети находят чеки на подарки, которые якобы принес им Санта, или случайно замечают, как родители прячут игрушки под ёлку.

Однако, вера в Деда Мороза пропадает с возрастом и без участия родителей. Ученые отмечают, что по мере взросления у детей появляется более серьезное и глубокое понимание картины мира, и Санта-Клаус в неё уже не вписывается.

Несмотря на это, почти 65% участников опроса рассказали, что продолжали притворяться, что верят в Санту, чтобы не портить атмосферу праздника в своей семье. Каждый третий респондент хотел бы верить в Деда Мороза и сейчас. И более 70% ответили, что будут убеждать в существовании Санта-Клауса собственных детей.

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