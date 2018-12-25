Новые станции метро в Москве: "Савеловскую" откроют уже до Нового года, а два маршрута Московских центральных диаметров - в 2019-м

Сегодня, 25 декабря, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги работы столичного Стройкомплекса в уходящем году и обсудили планы на будущее.

Главными стройками 2018-го в правительстве Москвы назвали транспортные проекты - дороги и новые станции метро. До конца этого года, 30 декабря, планируется открытие 17-й станции подземки - "Савеловская" Большой кольцевой линии.

- За всю историю метростроения в Москве лишь один раз, в 1935 году, было сдано сразу 13 станций, - напомнил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - В этом году мы запускаем 17 станций, а в 2019-м планируем построить и открыть ещё 14 новых станций метро.

Из них, по его словам, восемь станций находятся на высоком уровне готовности. В марте - апреле 2019-го запустят "Косино" и "Некрасовку". К лету поезда повезут пассажиров от "Саларьево" в Коммунарку в Новой Москве. А в конце будущего года откроют участок Некрасовской линии от "Косино" и до "Авиамоторной".

КУДА ДАЛЬШЕ ДОТЯНУТ ПОДЗЕМКУ

К 2020 году планируется достроить северный участок Большой кольцевой линии - от "Савеловской" до "Нижегородской".

- В ближайшие пять лет по сравнению с 2010 годом произойдёт удвоение протяжённости линий метро, - отметил глава столичного Стройкомплекса. - До 2023 года построим ещё 55 станций и 134 километра линий. Сегодня уже готовим заделы под строительство метро после 2023 года. К примеру, сейчас строим станцию "Улица Народного Ополчения", чтобы она в 2021 году приняла пассажиров. А рядом с ней уже начинаем вторую станцию, от которой пойдёт ветка метро до Рублево-Архангельского.

По его словам, такая же ситуация и на станции "Кленовый бульвар". Здесь также проектируются и строятся сразу две станции. Одна - для Большой кольцевой линии (БКЛ), другая - для будущей Бирюлевский линии метро. На всех участках БКЛ закладывается возможность дальнейшего строительства дополнительных станций.

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИТСЯ ХОРДОВОЕ КОЛЬЦО АВТОДОРОГ

В ближайшие пять лет в столице появятся 506 километров новых дорог, 117 мостов, тоннелей и эстакад, 49 пешеходных переходов, более 153 километров обновлённых набережных Москвы-реки.

- Из крупных строек в новом году мы полностью закончим Северо-Западную хорду, на которой в 2019-м сдадим заключительный отрезок - мост через канал имени Москвы, - сообщил Марат Хуснуллин. - В планах на будущий год - развязки МКАД с Алтуфьевским, Волоколамским, Осташковским и Бесединским шоссе, а также с улицами Липецкая и Генерала Дорохова.

По словам главы Стройкомплекса, к 2021 - 2022 годам в столице поедет и новая крупная магистраль - Юго-Восточная хорда. Трасса может растянуться на более чем 300 километров дорог.

- Мэром Сергеем Собяниным утверждён проект хордового кольца, - сообщил заместитель мэра. - Если раньше мы строили отдельно Северо-Восточную, Северо-Западную и Южную рокады, то теперь эти три крупных проекта соединятся с новым проектом - Юго-Восточной хордой. По сути в городе получится четвёртое кольцо - хордовое, которое по длине сопоставимо с четырьмя Третьими транспортными кольцами (ТТК). На всех участках Юго-Восточной хорды уже идёт проектирование и строительство.

В Новой Москве к уже построенным 83 километрам дорог к 2023 году добавятся ещё порядка 120 километров автотрасс. Кстати, с будущего года столичные власти пригласили для работы над проектом развития Новой Москвы французского урбаниста, экс-министра по вопросам городского развития "Большого Парижа" Мориса Леруа. Ранее он работал советником заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

- Теперь Морис Леруа станет заместителем генерального директора института "Мосинжпроект" - городского застройщика, который выполняет программу строительства метро, дорог, планирования и проектирования всех инженерных систем в столице, - сказал глава Стройкомплекса Москвы. - Морис будет отвечать за проекты Новой Москвы, международного сотрудничества, подготовку и проведение Московского урбанистического форума.

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СОЕДИНЯЮТ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

До 2023 года продолжится соединение МЦК с такими направлениями железной дороги, как Ярославское - платформа Северянин, Павелецкое - платформа Варшавская, Октябрьское - платформа НАТИ. Новые остановки появятся:

- на Октябрьском направлении - "Ховрино-2";

- на Курском направлении - "Остафьево";

- на Киевском направлении - "Минская", "Аминьевское шоссе" и "Санино".

В конце 2019 года планируют запустить первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) - Одинцово-Лобня (МЦД-1) и Нахабино-Подольск (МЦД-2).

- В ближайшие годы планируем открыть всего четыре маршрута МЦД с учётом первых двух участков 2019 года, - рассказал Марат Хуснуллин. - Остальные линии МЦД будем запускать по мере подготовки и появления проектов. В целом по программе МЦД планируется реконструкция и строительство порядка 400 километров железнодорожных путей и 221 станция. Если на подземное метро наложим наземные железные дороги, то у нас появится одна из самых крупных транспортных рельсовых сетей в мире. Раньше в метро было 63 пересадочные станции, а в скором времени с учётом МЦД их станет уже более 200.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО РЕНОВАЦИИ НАЧНУТСЯ В ЯНВАРЕ 2019-ГО

В новые квартиры к 2023 году вселятся не меньше 170 тысяч участников программы реновации. Первые 10,5 тысяч жителей пятиэтажек получили ордера на новоселье уже в этом году.

- В ближайшие пять лет построим ещё 7 миллионов квадратных метров жилья для реновации, - сообщил Марат Хуснуллин. - На публичных слушаниях с января 2019 года начнём обсуждать с жителями порядка 86 проектов планировок будущих кварталов. До конца будущего года планируем завершить все слушания.

По его словам, в 2019-м по программе реновации собираются снести порядка 70 старых домов в разных районах столицы.

Кроме того, до 2021 года по всему городу, в том числе и в кварталах реновации, построят 63 новых детсада и 82 школы. Около 40 процентов из них возводят частные инвесторы.