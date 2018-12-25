ММК стал одним из лидеров экологического рейтинга WWF

Эксперты высоко отметили успехи компании в снижении техногенного воздействия на окружающую среду.

Исследование открытости 34-х горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России, в сфере экологической ответственности,было представлено в декабре. В основу рейтинга легли три критерия: экологический менеджмент на предприятиях, воздействие на окружающую среду и раскрытие информации.

Магнитка вошла в число восьми финалистов рейтинга в части раскрытия информации, а также попала в тройку победителей по критерию снижения нагрузки на природу. За последние два года компания осуществила серию масштабных экологических проектов, радикально улучшивших экологическую ситуацию в Магнитогорске, где располагается ее основная производственная площадка.

Так, в прошлом году ММК завершил реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата, а также строительство систем аспирации литейных дворов двух доменных печей – в общей сложности компания вложила в природоохранные проекты в течение года 4,1 млрд рублей.

Природоохранные инвестиции в этом году еще выше – 5,76 млрд рублей (почти на 40% больше). Буквально в ноябре сталелитейный гигант завершил ключевой проект по охране водных объектов: реконструкцию системы оборотного водоснабжения стоимостью около 650 млн рублей, благодаря чему удалось полностью исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище и реку Урал. «ММК показал пример, как можно и нужно относиться к водным объектам, которыми мы долгое время пользуемся. На сегодняшний день построена дамба и в одиннадцать раз снижено влияние на реку Урал со стороны комбината», - говорит Виталий Курятников, руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Вклад Магнитки в улучшение экологической ситуации в Южно-Уральском регионе отметил в декабре и президент России Владимир Путин. «Сколько миллиардов они [руководство ММК] затратили на то, чтобы уменьшить выбросы в атмосферу и чтобы улучшить экологическую ситуацию врегионе», - заявил глава государства, выступая на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле 13 декабря.

Инвестиции ММК в природоохранные объекты с 2008 года составили порядка 22,7 млрд рублей, рассказывал ранее в интервью журналу «Металлы Евразии» председатель совета директоров ММК, член бюро правления РСПП Виктор Рашников. «Это позволило сократить выбросы в атмосферу на 56 тыс. тонн в год. Согласно нашей десятилетней стратегии, инвестиции в природоохранные объекты до 2025 года еще масштабнее – более 38 млрд рублей», - указал бизнесмен. Одна из главных целей комбината – снижение уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня, соответствующего определению «чистого города», добавил он.