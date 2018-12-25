2018-12-25T15:11:06+03:00
Спорт

Станислав Черчесов - лучший тренер 2018 года в России

Федерация спортивных журналистов подвела итоги премии "Серебряная лань"
Петр ПАВЛОВ
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Станислав Черчесов.Станислав Черчесов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Конечно, итогами года в декабре никого не удивишь. Но есть опросы, которые точно заслуживают внимания. Например, в спорте авторитет приза «Серебренная лань» чрезвычайно велик. Во-первых, призы присуждаются по итогам голосования спортивных журналистов (в этом году было обработано около трех сотен анкет). Во-вторых, среди номинантов могут оказаться любые фамилии - тут нет заведомых победителей из сверх-популярных футбола и хоккея, ведь спортивные журналисты работают на турнирах по самым замысловатым видам спорта, разбираются в нюансах борьбы в самых невероятных интригах... Ну и самое главное - авторитет премии так высок, что каждый год для того, чтобы получить заветную лань в руки в Олимпийский комитет России приезжают все лауреаты. В минувшем году даже таинственная Этери Тутберидзе нашла время, получила трофей и без лишних интервью отправилась работать дальше...

Кто же выиграл «Серебренную лань» в этом году?

Вот десятка спортсменов-победителей (федерация спортивных журналистов настаивает, что тут нет мест, все десять - победители): Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол),Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Сайдулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Как видите, представлены самые разные виды спорта. И все же минувший чемпионат мира по футболу в России не оставил шансов никому. В двух важнейших номинациях победили те, кто, пусть ненадолго, но сделал страну счастливой. Лучшим тренером года признан наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, а его команда получит «Серебряную лань» в номинации «Лучшая команда».

Тожественное награждение состоится в феврале в Олимпийском комитете России в феврале.

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