«Комсомольская правда» - Генеральный информационный партнер Российского инвестиционного форума

14-15 февраля в Сочи состоится одно из крупнейших экономических мероприятий - Российский инвестиционный форум. Ежегодно он становится площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Традиционно в его работе принимает участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» является информационным партнером форума. Для освещения его работы Издательский дом использует все свои медиаресурсы: газету «Комсомольская правда», сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

- В 2019 году Оргкомитет Российского инвестиционного форума присвоил «Комсомольской правде» статус Генерального информационного партнера. «Комсомолка» - крупнейший мультимедийный холдинг в стране, нас читают и слушают миллионы людей в России и за рубежом. На форуме будут подниматься важнейшие для страны вопросы, и наша задача рассказывать о них в максимально понятной, доступной, наглядной форме, - рассказал заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. - В этом году на форуме в Сочи мы снова разместим открытую студию «Комсомольской правды». Благодаря федеральному охвату и оперативной работе журналистов «КП» вся страна будет узнавать о событиях важнейших мероприятий в реальном времени.

Третий год подряд ИД «Комсомольская правда» является информационным партнером форума

Гостями студии «Комсомолки» (она расположена на 2-м этаже Главного медиацентра Олимпийского парка) станут ключевые спикеры Сочи-2019: члены правительства, губернаторы, топ-менеджеры банков и крупнейших корпораций. Журналисты экономического отдела «КП» обсудят с ними основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут оперативно размещены на сайте kp.ru, комментарии озвучены на Радио «Комсомольская правда».

Новости, заявления спикеров, репортажи с пленарного заседания и деловых сессий, спортивной и культурной программ, видеосюжеты будут публиковаться на сайте kp.ru в разделе «Сочи-2019» в онлайн-режиме.

Кроме этого к Российскому инвестиционному форуму «Комсомолка» готовит деловой глянцевый журнал «Сочи-2019», куда войдут интервью с основными участниками форума, аналитические публикации, авторские материалы ведущих российских экономистов. Специальный выпуск объемом 88 страниц и тиражом 3 000 экземпляров выйдет на двух языках – русском и английском для иностранных участников форума.

Журнал можно будет прочитать на площадках Российского инвестиционного форума (в том числе в открытой студии «Комсомольской правды»); в VIP и бизнес-залах международного аэропорта «Шереметьево»; в бизнес-классах самолетов «Аэрофлота», выполняющих рейсы Москва-Сочи. Издание будет доставлено в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, в крупнейшие компании и корпорации. Электронная версия журнала будет размещена на сайте kp.ru (более 48 млн. уникальных посетителей в месяц) в разделе «Сочи-2019».

Организатором Российского инвестиционного форума выступает Фонд «Росконгресс».

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