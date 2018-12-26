Что делать, если встретил на улице замерзающего человека: Москвичей просят помогать бездомным

Зимние месяцы - особенно тяжелая пора для тех, кто оказался на улице без крыши над головой. Проявить сострадание к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, просят москвичей.

- В зимний период люди без определенного места жительства особенно нуждаются в помощи, поэтому социальные службы работают в усиленном режиме, в том числе на улицах города, - напомнили в столичном департаменте труда и соцзащиты.

На помощь бездомным людям в Москве приходит Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий имени Елизаветы Глинки. В его пять территориальных отделений принимаются люди, оказавшиеся в критической жизненной ситуации. Нуждающиеся могут получить здесь ночлег, горячее питание, одежду, медпомощь и консультацию.

Срочные социальные услуги здесь может получить каждый - даже если у человека нет документов, удостоверяющих личность. В департаменте отметили, что в зимнее время снимается ограничение на прием людей в нетрезвом состоянии.

ВАЖНО

- Жителей, заметивших на улице замерзающего человека в беде, просят обратиться по телефону круглосуточной службы «Социальный патруль»: 8(495)720-15-08, 8(499)357-01-80.

- Пункт срочной социальной помощи работает круглосуточно по адресу: ул. Иловайская, д. 2. Здесь общественные организации и специалисты Центра социальной адаптации проводят консультации и раздают горячее питание для бездомных .

- Возле московских вокзалов ежедневно дежурят мобильные пункты обогрева. Они находятся по адресам: Краснопрудная ул., вл.3/5 - за Ярославским вокзалом, внутри трамвайного круга около трамвайной остановки около Курского вокзала, недалеко от выхода из ст. метро «Чкаловская», Дубининская ул., д. 2 - Павелецкий вокзал, Бережковская набережная, д. 14 - Киевский вокзал, Грузинский вал, д. 11 - Белорусский вокзал.

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