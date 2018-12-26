2018-12-26T11:07:33+03:00
Общество

Что делать, если встретил на улице замерзающего человека: Москвичей просят помогать бездомным

В соцслужбах столицы рассказали, куда звонить, если на улице замерзает человек
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Москвичей просят сообщать в соцслужбы о людях, которым нужна помощьМосквичей просят сообщать в соцслужбы о людях, которым нужна помощьФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Зимние месяцы - особенно тяжелая пора для тех, кто оказался на улице без крыши над головой. Проявить сострадание к людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, просят москвичей.

- В зимний период люди без определенного места жительства особенно нуждаются в помощи, поэтому социальные службы работают в усиленном режиме, в том числе на улицах города, - напомнили в столичном департаменте труда и соцзащиты.

На помощь бездомным людям в Москве приходит Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий имени Елизаветы Глинки. В его пять территориальных отделений принимаются люди, оказавшиеся в критической жизненной ситуации. Нуждающиеся могут получить здесь ночлег, горячее питание, одежду, медпомощь и консультацию.

Срочные социальные услуги здесь может получить каждый - даже если у человека нет документов, удостоверяющих личность. В департаменте отметили, что в зимнее время снимается ограничение на прием людей в нетрезвом состоянии.

ВАЖНО

- Жителей, заметивших на улице замерзающего человека в беде, просят обратиться по телефону круглосуточной службы «Социальный патруль»: 8(495)720-15-08, 8(499)357-01-80.

- Пункт срочной социальной помощи работает круглосуточно по адресу: ул. Иловайская, д. 2. Здесь общественные организации и специалисты Центра социальной адаптации проводят консультации и раздают горячее питание для бездомных .

- Возле московских вокзалов ежедневно дежурят мобильные пункты обогрева. Они находятся по адресам: Краснопрудная ул., вл.3/5 - за Ярославским вокзалом, внутри трамвайного круга около трамвайной остановки около Курского вокзала, недалеко от выхода из ст. метро «Чкаловская», Дубининская ул., д. 2 - Павелецкий вокзал, Бережковская набережная, д. 14 - Киевский вокзал, Грузинский вал, д. 11 - Белорусский вокзал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России начнут создавать медицинские пункты для бездомных

В России появятся пункты медицинской помощи бездомным людям. В качестве пилотного проекта первые медпункты создадут в трех крупных региональных центрах: Хабаровске, Иркутске и Чебоксарах. Это совместный проект Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ. Создание центров помощи обсудили на видеоселекторном совещании в минздраве (подробности)

РЕПОРТАЖ

Бездомные в Шереметьево: "Пока не выгоняют - спим, едим и стираем"

Новые правила помогут легально распрощаться с бомжами, которые сдают свои квартиры, а живут в терминалах (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Акция #рубльвдень: Только за первую неделю россияне собрали на добрые дела 6 миллионов рублей
Акцию #рубльвдень поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум - и еще тысячи неравнодушных людей по всей стране
Победившие рак девушки стали волонтерами, чтобы помогать другим справиться с болезнью
Вылечившись от онкологии, эти девчонки теперь помогают другим пациентам - делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь. «Жизнь у нас одна, и мы должны за нее бороться», - уверенно заявляют они
Новости 24
Продукты с ГМО будут помечать специальным знаком
Песков не исключил, что Путин примет участие в Давосском форуме
В Москве запустили нейросеть, распознающую автомобили с фотокамер
В Китае построили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере
«Умные Украинцы не нужны»: экс-депутат Верховной Рады объяснил, что будет с учителями
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
В России появятся звездные гастрономические послы
Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в 2019 году
Названы самые популярные страны у российских туристов
«Ростех» разрабатывает новый комплекс ракетного оружия «Булат»
Спрос на апартаменты вырос на 40 процентов
Первый клонированный котенок появится на свет в Китае весной 2019 года
У безработного москвича украли рюкзак с 8 миллионами рублей
В результате землетрясения на Сицилии пострадали десять человек
Роструд напомнил, что первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной
В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
Эксперты: Организму водителя требуется 20 часов, чтобы полностью вывести алкоголь
В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток
Генконсульство России в китайском Харбине заработает весной 2019 года
Правительство РФ запретило застраивать противопожарные полосы
Россияне готовы сообщать в полицию о нарушителях на дорогах