Молодежка сыграет с канадцами в новогоднюю ночь

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. А встречать его наши хоккеисты будут в напряженнейшем матче группового этапа с канадцами. (Игра в Ванкувере начнется в 17.00 31 декабря по местному времени, когда в Москве уже будет 4 утра 1 января.) Надо ли говорить, что родоначальники хоккея у себя дома постараются во что бы то ни стало отстоять свое звание чемпионов мира. А вот нашим пора его возвращать.

Последний раз российская молодежка побеждала на ЧМ уже довольно давно - восемь лет назад. Потом наши хоккеисты до 20 лет занимали вторые - третьи места, а в прошлом году в Баффало и вовсе вылетели уже в четвертьфинале, проиграв (2:4) хозяевам первенства, американцам.

Но главный тренер Валерий Брагин сохранил свой пост. Вот что он рассказал о новой команде:

- В этом сезоне тренерскому штабу предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая. Очень внимательно анализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров, и остановили выбор на этих хоккеистах. Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места.

Все соперники нами хорошо изучены, все данные у нас есть. 99-й год рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира, такой опыт очень важен. В ноябрьской серии против сборных канадских лиг тоже победили впервые с 2014 года, а этот турнир очень полезен в плане успешного приобретения международного опыта, - приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Расписание матчей сборной России на МЧМ в группе А

28 декабря. Россия - Дания (00.00 мск)

29 декабря. Чехия - Россия (06.00)

31 декабря. Швейцария - Россия (04.00)

1 января. Россия - Канада (04.00)

(Четыре лучшие команды после группового этапа выходят в плей-офф.)

НАШИ НАДЕЖДЫ

Состав молодежной сборной России

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

Защитники: Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гельф»);

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («ХК Сочи»), Александр Хованов («Монктон»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).