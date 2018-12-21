Кому хрюшка, кому индюшка

Мясо полезно. В нем много нужных организму веществ. Белки, жиры, углеводы, аминокислоты, цинк, железо, почти все витамины. Да всего и не перечислишь. Каждый вид мяса отличается по составу. Чемпион по железу - говядина. В свинине много полиненасыщенных жирных кислот и цинка. Если нужен лецитин - покупайте баранину. Куриное мясо содержит витамин В6, магний, фосфор. Мясо индейки - йод, кальций с железом и является одним из самых диетических продуктов. Неслучайно многие звезды и политики уважают мясную кухню.

Интересные факты

Закуска из овсянок и гуляш из мышей

Самые необычные пристрастия в еде были у бывшего президента Франции Франсуа Миттерана. Он любил есть на обед жареных садовых овсянок (небольшие птички занесены в Красную книгу). Для быстрого роста овсянок запирают в темные коробки и постоянно кормят зерном. Потом их топят в бренди и жарят. Обычно птиц едят, накрыв голову салфеткой. В 1999 году в большинстве стран есть такой деликатес запретили.

Создатель Facebook Марк Цукерберг как-то рассказывал, что он употребляет мясо только тех животных, которых сам убил на охоте. Скоро он от этого открестился, сказав, что больше не следует такому принципу.

Необычные мясные блюда доводилось пробовать Анджелине Джоли. Во время поездки во Вьетнам она отведала рагу из летучих мышей. Их вкус напомнил актрисе «сочную говядину под соусом карри».

На столе у президентов

Владимир Путин и Дмитрий Медведев любят мясо-гриль (оно жарится без масла). Президент из всех видов мяса предпочитает баранину. Вообще о гастрономических пристрастиях первых лиц государства известно мало. «Еда - дело непубличное», - считают они.

Несколько лет назад, когда кубанские комбайнеры угощали Путина борщом, он попросил прессу удалиться.

- Перед камерой трудно есть с аппетитом, - пояснил президент.

О любимом блюде президента Америки Дональда Трампа рассказала его сестра Мэриэнн. Она - автор той самой мясной запеканки. Блюдо простое, но сытное. Готовится фарш, который обжаривается с морковью, помидорами, луком. Потом он перемещается в форму для запекания. Сверху кладется картофельное пюре, и будущее блюдо отправляется в духовку. Предварительно вилкой женщина разминает пюре так, чтобы при запекании появились завитки в виде чуба, напоминающие прическу ее знаменитого брата.

Ангела Меркель сама с удовольствием готовит, когда у нее выдается свободное время. Особенно удается канцлеру картофельный суп, шницели и блюда из рыбы. На Рождество она готовит традиционный картофельный салат и жаркое из гуся. Но самым любимым блюдом Меркель называет свиную колбасу с капустой. Ей также нравится паста болоньезе с хорошим мясом.

Ангела Меркель очень любит свиные колбаски. Фото: REUTERS

Экс-президент США Барак Обама в еде неприхотлив и балуется фастфудом. И гостей своих иногда принимает в закусочных. Вот в 2010 году в пригороде Вашингтона угощал Дмитрия Медведева в «ресторане гамбургеров» Ray's Hell Burger. Мужчины заказали бургеры с сыром, луком, помидорами и картофель фри.

А вот первый Президент России Борис Ельцин очень любил мясо, особенно дичь, диких кабанов и оленину. Анатолий Галкин вспоминал, что Борис Николаевич высоко ценил колбасу с фисташками. А вот от экзотических блюд, которыми главу государства угощали на приемах за рубежом, Ельцин отказывался.

Готовка - как музыка

Андрей Макаревич считает, что все начинается с мяса. Чтобы приготовить вкусное блюдо, не обязательно тратить много времени. Музыкант рассказывает, как быстро приготовить мясо в казане. По его рецепту мясо режется небольшими кусками, помидоры и лук - колечками. Дно казана смазывается жиром и на него кладется слой мяса, потом - лука, на него - помидоры. Сверху все присыпается зеленью. Потом еще раз ингредиенты выкладываются в том же порядке, потом еще и еще. Так до тех пор, пока емкость не наполнится доверху. После этого казан накрывается крышкой и ставится на небольшой огонь. Через 2 часа все будет готово.

- Естественный аромат этого блюда дороже любых специй, и солить его никакого желания не возникает. Очень вкусная и какая-то естественная вещь. И пьется под нее восхитительно, - говорит Макаревич.

Певица Анита Цой любит готовить сама. Она большой специалист по соленьям, но знает и мясные рецепты.

Рецепт от Аниты Цой:

Например, кролик с овощами. Блюдо подкупает быстротой приготовления и тем, что это диетическая еда. Заворачиваете тушку в фольгу и обкладываете ее разными овощами (морковью, луком, цукини, зеленью). Сбрызгиваете все это оливковым маслом и соком лимона и ставите на полчаса в духовку.

- Готовка для меня как музыка! - восклицает певица.

Из загса - к плите

Телеведущая Ольга Бузова готовить не умела, но научилась ради теперь уже бывшего мужа - футболиста Дмитрия Тарасова.

- Мне приятно заботиться о Диме. Когда он приходит с тренировки, обязательно должен найти дома кастрюлю с вкусным супчиком. Если супа нет, то испорченное настроение гарантировано. Муж говорит: «Не важно, чем ты занимаешься, обед в доме должен быть всегда». И он прав! - рассказывала она в многочисленных интервью.

Впрочем, кулинарные изыски от развода Бузову не спасли. Зато хоть готовить научилась.

Рецепт от Бузовой:

Вот простой рецепт ее мясных рулетиков. Режете ветчину тонкими ломтиками. Делаете смесь из сыра, чеснока и майонеза. Кладете ее на ломтики ветчины и сворачиваете их в трубочку. Легкая закуска готова.

- Я вегетарианец, который ест мясо и пьет бычью кровь, - шутит Иван Ургант. Он говорит, что 70% его мыслей посвящены еде, а от готовки он получает физическое удовольствие. Рассказывает, что в детстве любил ходить в гости к своей знаменитой бабушке, актрисе Нине Ургант на курочку с жареной картошкой.

Рецепт от Ивана Урганта:

Берете курицу, 5 больших ложек майонеза, 2 зубчика чеснока и растительное масло. Птицу моете, сушите и режете на куски. Очищенный чеснок выдавливаете через пресс и добавляете в майонез. Этой смесью намазываете курицу, кладете ее в целлофановый пакет и убираете на пару часов в холодильник. Потом достаете и обжариваете до готовности.