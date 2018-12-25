5 дерзких причин, почему вам нужна книжка «Страна, за стол!»

В издательстве «Комсомольская правда» вышла книга, полная сногсшибательных рецептов, рассказов и фото с лаконичным названием «Страна, за стол! Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда».

– Поездки куда подальше – это единственное, зачем вообще стоит жить, – уверяет один мой знакомый, пусть его зовут Толик. – Он скачал в смартфон программу «Был – не был» – и при случае всем хвастается, сколько стран уже объехал.

А недавно Толик переключился на внутренний туризм. Ну сейчас же модно ездить по России. Так что теперь он кормит нас рассказами о том, как улетно побывал во Владике или махнул с подругой в Крым на выходные.

Мы, конечно, рады за Толика, очень им гордимся, правда! И подумали: пусть он нас не только рассказами кормит, а чем-нибудь вкусным, привезенным из путешествий. Именно поэтому он обязательно получит от нас в подарок книжку «Страна, за стол!». Ни разу не дешевая книга, между прочим, во всех смыслах. А Толик любит хорошие подарки.

В книге собраны региональные рецепты от лучших шеф-поваров России. Якутские колдуны и камчатская нерка, рыбники и пряники-козули из Архангельской области, пыжем зазег – это такой запеченный гусь, который готовят в Удмуртии. Всего 45 блюд – и 45 идей путешествий по России! И рекомендации, из чего лучше те или иные блюда готовить (конечно же, из региональных продуктов – то есть тех, которые привозишь непосредственно из поездки!).

Много цветных фото, очень аппетитных – прямо пальчики оближешь. Можно, конечно, хмыкнуть: мол, эти все рецепты можно из интернета скачать, зачем деньги на книгу тратить.

Нет, из интернета – это не то. Руками не пощупаешь, на полку такую красоту не поставишь, другу (маме, дяде, бабушке, себе, да кому угодно, кто любит готовить и путешествовать) не подаришь.

А еще на ней гадать можно: открываешь наугад – и страница с каким регионом будет, туда и поедешь в следующий раз! И значит, такой новый рецепт из путешествия привезешь. Но любовь к поездкам по России – это только первая причина купить книгу «Страна, за стол!».

Какие еще есть доводы? Узнаете завтра!

А пока для затравки – вот вам сногсшибательный рецепт того самого удмуртского гуся. Кстати, следующий рецепт из книги «Страна, за стол! Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда» тоже появится на сайте завтра.

ПЫЖЕМ ЗАЗЕГ – ЗАПЕЧЕННЫЙ ГУСЬ

Кирилл Барков, шеф-повар ресторана «Шале», Ижевск:

«В Удмуртии мясные блюда изначально готовили в качестве жертвоприношений, так как издревле удмурты были язычниками. Гусь всегда занимал на столе особое место. В своем рецепте я объединил два знаковых удмуртских обрядовых блюда – гуся и кашу».

Ингредиенты на 4–6 порций:

Гусь – 1 шт. весом 3–4 кг

Соль – 10 г

Перец черный крупного помола – 5 г

Чеснок – 15 г

Лимон – 1/2 шт.

Масло растительное – 50 мл

НАЧИНКА ДЛЯ ГУСЯ:

Грибы белые сушеные – 30 г

Лук репчатый – 100 г

Морковь – 100 г

Масло растительное – 50 мл

Перловка отварная – 400 г

Укроп – 30 г (обязательно стебли с зонтиками)

Пыжем зазег. Фото: Екатерина Шаповалова

Порядок приготовления:

1. Тушку гуся внутри и снаружи натираем смесью соли, перца, чеснока, цедры лимона и растительного масла. Оставляем на ночь.

2. Замачиваем белые сушеные грибы, отвариваем их, смешиваем с жареным луком и морковью.

3. Перловую кашу добавляем к грибам и укропу.

4. Готовой смесью начиняем тушку гуся, зашиваем ее и помещаем в жаровню.

5. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 єC духовку. Готовим 2 часа.

6. Убираем фольгу, поливаем гуся вытопившимся жиром и снова возвращаем в духовку, увеличиваем нагрев до 220 єC. Готовим блюдо еще 30 минут, периодически поливая его образовавшимся жиром.

7. Кашу выкладываем на большое блюдо, по краям раскладываем мясо гуся.