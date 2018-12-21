Звезды благоволят влюбленным и карьеристам

Год станет денежным. Но Свинья не благосклонна к лентяям, так что спокойно «отлежаться на своей печи» не получится.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов год Свиньи может стать годом карьеры. Кто-то не побоится бросить все и начать осваивать новые виды деятельности. Даже если что-то пойдет не очень гладко, все события будут яркими и перспективными, а справиться с трудностями помогут семья и друзья. Возможна смена места жительства или ремонт в доме. Также могут произойти существенные перемены в личной жизни.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут взять от жизни все, на что хватит сил. А сил будет много, идеи станут бить через край. И хотя что-то пойдет не так, как планировалось, все в конечном итоге завершится лучше, чем Тельцы себе представляли. Особо трудолюбивые и упорные представители этого знака получат результаты работ, которые начала давно. Год Свиньи станет удачным для укрепления отношений, а браки, которые будут заключены в течение ближайших 12 месяцев, будут крепкими и счастливыми.

Близнецы (21.05 - 20.06)

Близнецы будут вознаграждены за свой веселый характер. Новый год принесет неожиданные повороты, но уверенность представителей этого знака не покинет, а находчивость поможет обойти любое препятствие. Результаты того, над чем Близнецы трудились весь прошлый год, появятся уже в начале весны.

Рак (21.06 - 22.07)

В 2019 году Раков ждут важные и перспективные встречи. Если представители этого знака будут чуть увереннее и настойчивее, то все пойдет в верном направлении.

Свинья поможет представителям Раков стать экономнее и трудолюбивее. Все их карьерные начинания ждет успех. Одиноким Ракам новый год обещает интересную встречу, которая может перерасти в дружбу, а потом и в крепкие отношения.

Лев (23.07 - 22.08)

Для Львов это будет денежный и счастливый год. Царь зверей будет находиться в центре внимания. Не исключено повышение по службе и встреча со своей второй половинкой. Из-за роковой любви некоторые Львы решается на переезд в другой город и даже уход из семьи.

Дева (23.08 - 23.09)

Для Дев наступает год перемен. Менять ход событий в нужном для себя направлении у них получится, прикладывая самые незначительные усилия. В новом году они смогут подвести некоторые итоги, исправить ошибки и пожать то, что посеяли. Интересное предложение может появиться и на личном фронте, и на деловом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов ждут серьезные перемены. Они получат много интересных предложений и не устоят перед захватывающим приключением. Возможно, у них появится новое занятие или хобби. Представители этого знака почувствуют тягу к переменам. Насколько осуществится все задуманное, зависит от их настойчивости и веры в чудеса.

Скорпион (24.10 - 21.11)

Скорпионы легко поднимутся на вершину успеха и смогут добиться успеха во всех сферах. Представителям этого знака пришла пора очистить свою жизнь от ненужных и нелюбимых людей. Будьте только с теми, кто вас радует.

Стрелец (22.11 - 21.12)

Для Стрельцов год ожидается весьма насыщенным. И хотя в его начале возможны материальные проблемы, друзья и близкие поспешат на выручку и помогут со всем справиться. Уже к весне дела пойдут в гору, повысится настроение, появятся новые планы. Осенью звезды благоволят к влюбленным и предсказывают судьбоносную встречу.

Козерог (22.12 - 19.01)

Год Свиньи преподнесет Козерогам несколько неожиданных, но очень приятных сюрпризов. К концу года представители этого знака могут поменять работу или место жительства. 2019 год ответит на многие вопросы и подарит ключи от запертых дверей. Фортуна будет улыбаться, главное - быть чутким и видеть знаки судьбы.

Водолей (20.01 - 18.02)

Водолеи станут в год Свиньи любимчиками Фортуны. Все, что бы они ни задумали, осуществится. Некоторые Водолеи вступят в брак, который обещает быть долгим и счастливым. Те представители знака, у которых уже есть отношения, заново влюбятся в свою половинку.

Рыбы (19.02 - 20.03)

Для Рыб, особенно занятых в творческих сферах, год будет удачным, без резких спадов и подъемов. Самым счастливым периодом станет лето. В это время Рыбам лучше отправиться в путешествие. Если перед вами стоит выбор - карьера или отношения, то пока лучше выбрать работу. Тут больше шансов добиться хорошего результата.