Прививки от гриппа: как относятся к вакцинации в разных странах

Грипп, туберкулез, корь, полиомиелит, дифтерия и другие инфекционные заболевания можно предотвратить, если заблаговременно сделать прививку. Однако до сих пор то и дело возникают дискуссии – чего больше – пользы или вреда? Разобраться помогут наши эксперты: Сусанна Харит - д.м.н., профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России и Мария Борзова - юридический советник, эксперт правовой сферы в области фармацевтической отрасли.

Прежде всего, стоит напомнить: когда вакцин не существовало, количество людей на свете во время массовых эпидемий различных «темных времен» заметно уменьшалось. Так, в XIV веке от чумы погиб каждый третий европеец. Это была страшная эпидемия бубонной чумы – «черной смерти», как ее называли.

В 1918-1920-х годах пандемия гриппа – «испанки» - унесла жизни около 40 миллионов человек. Это в пять раз больше, чем боевые потери в Первой мировой войне!

Но, может быть, эти болезни побеждены раз и навсегда? Увы, нет. Вот последний пример. Как известно, на Украине в свете последних событий фактически сократили финансирование медицины, прививки перестали быть доступными. Ждать результата пришлось недолго. Несколько месяцев назад медики зафиксировали более 20 тысяч заболевших корью. Настоящая эпидемия! Если ситуацию не исправить, число заболевших «средневековыми» болезнями начнет расти в геометрической прогрессии.

А что происходит в так называемых развитых странах?

США

Лидер демократического мира предельно строг к «чужакам». Для получения визы для въезда и, тем более, для проживания, претендент должен быть привит «по высшему разряду». Споры здесь неуместны. Нет прививки, например, от столбняка, - нет штампа в разрешительных документах.

Граждане США также должны прививаться. Вакцинация обязательна для посещения ребенком детского сада, образовательных учреждений. Однако возможны исключения. Помимо медицинских показаний, отказ от «укольчиков» почти во всех штатах разрешен по религиозным причинам. А в некоторых – по философским или осознанным убеждениям. То есть, если человек для себя твердо решил, что вакцина противоречит его взгляду на этот мир, он имеет право отказаться сам и оградить от «вреда» детей.

Так что, в Штатах прививаются абы как? Ученые давно рассчитали: инфекция не может вызвать эпидемию, если иммунитет есть у 90 процентов жителей страны. В Америке этот показатель давно превышен, сказались годы всеобщей вакцинации. Отсюда и «лояльное» законодательство. Оставшиеся проценты могут спокойно апеллировать к демократии и «врожденному крепкому здоровью».

Тем не менее, недавно Центры по контролю и профилактике заболеваний в США забили тревогу. Количество не привитых детей выросло на 0,2 процента. И теперь их все 2,2 процента. Для страны с населением более чем 300 миллионов человек, это более чем серьезно. Тревога!

Ну а что с гриппом? Ведь от него нужно прививаться ежегодно. На сезон 2017-18 годов в США было запланировано 118 миллионов доз новых четырехвалентных вакцин (они действуют сразу против четырех штаммов гриппа). И десятки миллионов проверенных трехвалентных.

Австралия

До 31 декабря 2015 года можно было апеллировать к религиозным и моральным убеждениям. Не хочу прививать ребенка! Мне так дед завещал!

Такие заявления можно делать и сейчас. Если ваша семья очень богата. Дело в том, что в рамках Национальной программы иммунизации введена мощная система льгот для детей, прошедших вакцинацию. Отказался – плати немалые деньги. По сути, это штраф.

Однако по медицинским показаниям детей без вакцин, разумеется, допускают и в сады, и в школы. Но для них предусмотрено ограничение на период эпидемий.

Франция

Дифтерию, столбняк, полиомиелит давно объявили вне закона. Не хочешь прививаться сам или прививать детей – плати штраф 3750 евро или отправляйся в тюрьму на полгода.

Так было совсем недавно. Теперь список обязательных прививок расширился до 11 (добавились корь, свинка, коклюш, гепатит В и другие). Вакцины от сезонного гриппа стали рекомендуемыми, они оплачиваются из медицинской страховки.

В связи с нововведениями штраф пока что отменили – французы должны привыкнуть к новой системе. Однако если не привитый ребенок заболеет, родители по-прежнему могут оказаться в местах лишения свободы – ведь они подвергли опасности жизнь своего чада.

Что касается гриппа, то новые четырехвалентные вакцины официально одобрены. Наблюдения доказали: они вызывают эффективный иммунный ответ организма, не уступающий действию трехвалентных, а за счет включения дополнительного 4 штамма, даже превосходит их.

Кстати, дотошные европейцы подсчитали: если бы в период с 2002 по 2013 год при вакцинации применялись четырехвалентные вакцины от гриппа, то в Великобритании, Испании, Италии, Франции и Германии дополнительно можно бы было избежать 1,03 миллиона случаев гриппа, 453 000 консультаций специалистов, потери в 672 000 рабочих дня, 24 000 госпитализаций и 10 000 смертей.

Куба

Привито 99 процентов детей младше 18 лет. Добавить нечего.

А как у нас в России?

В нашей стране тем, кто боится вакцин, штрафы и лишение свободы не грозят. Однако в приказе Минздрава четко сказано: «отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий».

Важно понимать, что понятие «угроза возникновения эпидемий» при необходимости может толковаться достаточно широко. Наступила осень, а, значит, угроза ОРВИ резко возрастает. Это повод включить запретительные меры.

Любопытно, что и взрослые граждане могут пострадать от «карающего меча медработников». Так, во время международных футбольных соревнований в России сотрудникам гостиниц было рекомендовано: сделать прививки. В Москве один из электриков шикарного отеля возмутился: «я не доверяю нашей медицине!». И был тут же уволен. Недавно Измайловский районный суд рассмотрел дело электрика, который требовал немалой компенсации и восстановления на работе. Увольнение признали правомерным. Нет прививок – нельзя работать в общественных местах.

Идет планомерное наступление и на главную зимнюю напасть – грипп. За последние 10 лет охват населения вакцинацией увеличился на 60 процентов! В 2018 году выпущена и новая четырехвалентная вакцина, причем российского производства. Она создана с использованием антиген-сберегающей технологии и защищает сразу от 4-х штаммов гриппа: 2х вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2) и вируса гриппа В 2х линий (B/Ямагата + В/Виктория). Врачи предполагают: она позволит предотвратить 265 тысяч заболеваний гриппом ежегодно. С 2012 года Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять четырехвалентные сезонные вакцины от гриппа. Такие вакцины уже используют в США, Европе, Китае, Канаде, Австралии и других странах, они включены в Национальные программы иммунизации в 10 странах мира.

Делать прививки или нет – в нашей стране каждый решает сам, принудиловки нет. Можно бояться пагубных последствий для организма – да, они происходят, но крайне редко. Примерно один случай на миллион. А вот подхватить враждебный вирус можно запросто. Даже банальный грипп нередко приводит к тяжелым осложнениям, иногда к смерти.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают: ежегодно вакцинация предотвращает от двух до трех миллионов смертей. Благодаря прививкам человеческая жизнь стала на 25 лет длиннее.

Кстати

Почему люди боятся делать прививки?

Вот основные аргументы тех, кто выступает резко против вакцинации:

-- прививки губят естественный иммунитет человека, а это недопустимо;

-- «спасешься» от коклюша, зато приобретешь букет хронических заболеваний;

-- прививки придумали «алчные врачи и фармацевты», для них главное заработать на нашем здоровье.

Эти опасения существуют с тех самых пор, когда появилась первая вакцина – с XVIII века. Тогда начали прививать от оспы. И опасаться было чего. Дело в том, что в организм вводился не убитый вирус и даже не ослабленный. Оспенные пузырьки изымались у тяжело больного человека и вводились в кровь здорового. Это и была прививка, ее называли вариоляция. Да, иногда она помогала. Но иногда… Иногда становилась причиной целых эпидемий. Английский врач Уильям Геберден (1710-1801гг.) писал «за 40 лет применения вариоляции в Лондоне погибло на 25000 больных больше, чем за столько же лет до ее введения».

Но современные вакцины в сотни раз безопаснее. Инактивированные вакцины - то есть не содержащие живых вирусов - попросту не могут вызвать заболевание, даже в легкой форме. Так что опасения «антипрививочников» зачастую противоречат науке и здравому смыслу.

Но надо понимать, что вакцинация - это медицинская процедура, которая требует предварительного осмотра врача. Делать прививки, в частности, от гриппа, нельзя, если у вас или ребенка повышенная температура, вы заболеваете, есть симптомы каких-либо инфекций. Случаи осложнения после прививок в современном мире возникают редко, чаще всего именно по этой причине или если вакцина была просрочена или неправильно хранилась.

В ТЕМУ

История вакцинации

1769 - Первая иммунизация против оспы, ее провел Эдвард Дженнер

1885 - Первая иммунизация против бешенства - ее создал Луи Пастер

1913 - Первая профилактическая вакцина против дифтерии от Эмиля фон Беринг

1921 - Первая вакцинация против туберкулеза

1936 - Первая вакцинация против столбняка

1936 - Первая вакцинация против гриппа

1939 - Первая вакцинация против клещевого энцефалита

1956 - разработана полиомиелитная живая вакцина (пероральная вакцинация)

1980 - Заявление ВОЗ о полной ликвидации человеческой оспы благодаря вакцинации!

1984 - Первая общедоступная вакцина для профилактики ветряной оспы

1986 - Первая общедоступная генноинженерная вакцина против гепатита В

1992 - Первая вакцина для профилактики гепатита А

1994 - Первая комбинированная ацеллюлярная коклюшная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка

1996 - Первая вакцина для профилактики гепатитов А и В

1998 - Первая комбинированная ацеллюлярная коклюшная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита

1999 - Разработка новой конъюгированной вакцины против менингококковой инфекции С

2000 - Первая конъюгированная вакцина для профилактики пневмонии

ВАЖНО!

Какие штаммы гриппа ждать зимой 2018-2019 года?

Всемирная организация здравоохранения заблаговременно предупреждает страны о том, какие разновидности гриппа будут атаковать население в текущем году. В России ожидаются сразу четыре штамма – по два из каждого типа .

1. Штамм Michigan (H1N1) – наиболее свирепый вирус типа А. Он активно мутирует, способен вызвать тяжелые осложнения – пневмонию, менингит, проблемы с сердцем.

Не заметить его невозможно. Температура подскакивает вплоть до 41 градуса, человек «валится» с ног, проваливается в удушливый сон каждые 3-5 часов. Глаза слезятся, нос и горло распухают.

2. Грипп Hong Kong (H3N2) – также опасный штамм группы А. В нашей стране он появится впервые, иммунитета от него нет еще ни у одного россиянина. «Конгонговцем» можно заразиться не только от больного человека, а еще от птиц и животных.

Коварность этого штамма еще и в том, что он нередко маскируется под обычную простуду. Температура быстро спадает, больной думает, что уже отпустило. Но через несколько дней могут наступить печальные последствия: бронхит, та же пневмония (вплоть до удушья). Если у гриппующего до этого были проблемы с сердцем, они могут обостриться. И даже привести к инфаркту.

3. Вирус Brisbane – относится к группе В. Пожалуй, этот тот вирус, который мы помним с детства. «Всего лишь» высокая температура в районе 38-39 градусов, раскалывающаяся от боли голова, ломота во всем теле и литры соплей. Однако выздоровление наступает уже через неделю и осложнений, как правило, не бывает.

4. Вирус Phuket – также относится к группе В. Для здоровых людей считается наименее опасным. Но может вызвать осложнения у тех, кто находится в группе риска: маленьких детей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом.

Все эти четыре штамма содержатся в современных четырехвалентных (или квадривалентных) вакцинах. Прививки могут обезопасить от всех этих разновидностей гриппа. В Москве уже подводят итоги регулярной вакцинации.

«По результатам предыдущих лет у нас не было ни одного случая гриппа среди тех, кто сделал прививку, - заявил в интервью радио «Комсомольская правда» глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Сама вакцина совершенно безвредная, это не живой вирус, а фрагментированный, который несет только антигенную структуру, позволяющую организму вырабатывать антитела и защищать себя от гриппа».