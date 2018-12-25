2018-12-25T18:07:52+03:00
Телевизор

Квартиры и бриллианты для телеконкурсантов: что получают победители популярных ТВ-проектов

"КП" выяснила того, что же получают в итоге лучшие на телешоу
Ирина ВИКТОРОВА
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На шоу "Голос" можно неплохо заработатьНа шоу "Голос" можно неплохо заработатьФото: Первый канал
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Весь год телезрители следят за телеэфирами различных проектов. Чаще всего участники сражаются не только азарта ради - наиболее удачливых ждут неплохие призы.

Но самые солидные дивиденды - не официальные, а те, что приходят вместе с популярностью: новые предложения о работе, рекламные контракты, рост гонораров. Все это - приятные бонусы, которые даже важнее полученных на проекте наград. Давайте посмотрим, кто, что и в каких проектах нашего ТВ получает.

Призы участников телепроектов.

Призы участников телепроектов.

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