Квартиры и бриллианты для телеконкурсантов: что получают победители популярных ТВ-проектов

Весь год телезрители следят за телеэфирами различных проектов. Чаще всего участники сражаются не только азарта ради - наиболее удачливых ждут неплохие призы.

Но самые солидные дивиденды - не официальные, а те, что приходят вместе с популярностью: новые предложения о работе, рекламные контракты, рост гонораров. Все это - приятные бонусы, которые даже важнее полученных на проекте наград. Давайте посмотрим, кто, что и в каких проектах нашего ТВ получает.