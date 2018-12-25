Артем Дзюба подрался с бойцом UFC

Артем Дзюба и боец смешенного стиля Александр Волков еше в ноябре провели совместную тренировку в боксерском зале. А 25 декабря видео появилось на YouTube-канале UFC . Первое что бросается в глаза, даже такой здоровый таранный форвард «Зенита» заметно уступает в габаритах своему грозному сопернику, выступающему в супертяжелой весовой категории. У Дзюбы рост 196 см и вес 91 кг, а у Волкова - 201 см и 113 кг.

После занятий Артем Дзюба рассказал, что это был его первый спарринг в жизни и он никогда не занимался в капе. Футболист признался, что очень устал, но многое для себя почерпнул нововго. «Все смотрите и любите спорт, UFC, футбол», - заявил форвард, который недавно был признан лучшим футболистом года в России.

После тренировки Артем пригласил Александра приехать потренироваться на футбольную площадку и пробить пенальти.