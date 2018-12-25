«Весь вопрос, что США получат взамен»: как в Сирии реагируют на вывод американских войск

Уход Соединенных Штатов из Сирии станет, наверное, одним из самых громких событий в международной политике за 2018 год. О том, что американские солдаты возвращаются домой, президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере» 19 декабря. Мол, Штаты свою задачу выполнили, «Исламское государство»* уничтожено, остальным пусть занимается Турция. Надо сказать, почти никто не ожидал такого поворота. Реакция в мире последовала самая разнообразная: от обвинений в «пособничестве терроризму» до аплодисментов. «КП» выяснила, как же к неожиданному демаршу отнеслись в самой Сирии.

ЧТО ГОВОРЯТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА?

Секретарь Народного совета Сирии Халед аль-Абуд считает, что «выход США из Сирии — это свидетельство стойкости сирийской власти». По его словам, Вашингтон потерпел поражение на Ближнем Востоке и покидает страну, чтобы не потерять лицо. Сирийское агентство SANA также назвало вывод американских военных «проигрышем США».

А ВОТ КУРДЫ В БЕШЕНСТВЕ...

Оно и понятно — США были основным их союзником в войне против террористов. Америка обучала курдских бойцов, снабжала их оружием, провиантом. Правда, когда турецкие войска начали кампанию против курдов, США не стали останавливать партнера по НАТО. Просто усилили поставки боеприпасов курдским силам. А теперь Америка и вовсе оставляет подопечных на «съедение» Анкаре, уже объявившей о скором начале новой военной операции против «сирийского Курдистана».

— Мы не можем объяснить, что стало причиной такого решения (выхода США из Сирии — Ред.). Может, это очередная игра, которую затеял Трамп, — рассказали «КП» источники в Рожаве (самопровозглашенное автономное курдское образование на севере Сирии — Ред.). — Пентагон сотрудничал с Сирийскими демократическими силами (альянс вооружённой оппозиции, где большинство составляют курды — Ред.), а ЦРУ при этом поддерживало протурецкие формирования, воюющие против президента Башара Асада. Не исключаем очередного «хитрого плана Белого дома», чтобы усидеть сразу на нескольких стульях.

—Также не стоит забывать: курды воевали с ИГИЛ* до прихода США, — продолжает источник «КП» в Рожаве. — То есть у нас и без американцев достаточно сил. Кроме того, США — лишь часть международной коалиции, которая все еще нас поддерживает.

Что касается рядовых курдов, тут у каждого свое мнение. Кто-то говорит о предательстве со стороны Америки. А кто-то считает, что лучше пусть сейчас уйдут, чем потом, когда ситуация, возможно, будет хуже.

...НО МНОГИМ ВСЁ РАВНО

— Мы никогда не говорили, что будем защищать свою территорию с помощью каких-либо внешних сил. Мы полагаемся только на свои собственные силы и единство народов региона, — заявил влиятельный член курдского Движения за демократическое общество Алдар Халиль. — Что касается решения президента США убрать свои войска из региона, то сроки вывода еще не определены. Если американцы останутся, можно извлечь выгоду из их присутствия, а если нет, то все равно самое важное — это сопротивление нашего народа.

А ЧТО ПРОСТОЙ НАРОД?

— Сирийская улица восприняла решение Трампа о выводе американских сил с осторожностью, — рассказал «КП» журналист из Дамаска Башар аль-Хамви. — Конечно, рядовые сирийцы не могут не радоваться тому, что оккупант покидает их страну. Тем более, что присутствие американских войск способствовало распространению терроризма в Сирии. В то же время мы не можем не напрягаться. Сирийцы привыкли, что любое действие Вашингтона происходит за их счет. Мы опасаемся, что уход американцев отворит наши двери другому оккупанту — Турции. Вполне возможно, что у Эрдоган хочет аннексировать нашу территорию на севере. Как известно, эта земля богата углеводородами. Кроме того, там проживают сирийские курды, которых Анкара воспринимает, как угрозу национальной безопасности. Надо признать, что турецкая оккупация может оказаться гораздо болезненней, чем американская.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЧТО США ПОЛУЧАТ ВЗАМЕН?

— За выходом американцев из Сирии, вероятно, последуют взрывы в регионе, — уверен репортер канала «Сама» и аналитик из Тартуса Али аль-Канж. — Особенно сильно уход американцев (если таковой произойдет) ощутят курды. Возможно, наступает конец Рожаве. Мы считаем, что Соединенные Штаты заключили выгодную сделку. Скоро мы узнаем, что именно они за неё получили.

* Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — запрещённая в РФ террористическая организация.

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