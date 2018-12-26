Помогаем добрым делом

ОКНО В МИР

На прошлой неделе в Мытищинский дом-интернат для пожилых и инвалидов, что в деревне Беляниново, приехали волонтеры «Транснефти». В интернате живут 42 человека. Самому молодому, Игорю Жоровсу, - 50. Несмотря на возраст, Игорь старожил: потеряв в результате несчастного случая обе ноги, он обосновался здесь 10 лет назад. А самая пожилая обитательница дома - Феодора Евтихиевна Агалакова: 23 декабря жители и персонал отметили ее 99-й год рождения.

Внутри дома-интерната по-домашнему уютно, ни намека на характерный для таких заведений казенный аскетизм. По всему видно, что сотрудники во главе с директором Оксаной Крашниной не просто выполняют свою работу, а по-человечески заботятся о стариках. На стенах коридора - репродукции картин и фотостенды, развешанные под потолком самодельные фонарики и снежинки напоминают о приближении Нового года, в большом аквариуме неспешно плавают экзотические рыбы.

- Мы находимся на государственном обеспечении, и все необходимое у нас есть. Но постоянно хочется что-то улучшить, - рассказывает заместитель директора Евгения Тайманова (Оксана Крашнина в этот день отправилась в Нижний Новгород за новой «Газелью». - Авт.). - А без помощи благотворителей это невозможно, поэтому пишем письма в разные компании и организации.

С письма началось и общение с «Транснефтью». По словам Евгении Таймановой, ответ из компании пришел быстро, а вскоре приехали и добровольцы, которые привезли кое-что из бытовой техники. Потом одна из сотрудниц компании передала дому-интернату несколько кустов роз, которые стали украшением его цветочной аллеи.

А к Новому году подарки жителям приготовили уже сотни сотрудников «Транснефти», на чьи деньги были приобретены ЖК-телевизоры, средства личной гигиены, стиральный порошок, бытовые приборы, чайные наборы, шоколад и конфеты.

- Телевизоры нам очень нужны, потому что у большинства из нас техника старая, антенные гнезда разболтаны, половина каналов с рябью, а то и вовсе не показывают, - рассказывает Игорь Жоровс. - У меня глаза через 15 минут уже болят.

Донорские акции становятся доброй традицией. Фото: ООО "Транснефть-Медиа".

Игорь - исключительная личность. Каждый день в 6 утра идет в спортзал, занимается до завтрака на тренажере и с гантелями. А большинство жителей интерната прикованы к постели, и телевизор для них - без преувеличения единственное окно в мир. Но и оно могло бы закрыться в январе 2019 года, когда телевидение должно перейти на цифровое вещание. Пришлось бы покупать цифровые преобразователи, а это минимум 800 рублей на каждый телевизор. Так что подарок волонтеров оказался и приятным, и своевременным.

- Раньше я не любила телевизор - все больше в театр ходила или книги читала. А за год жизни здесь привыкла к экрану, - рассказывает жительница дома-интерната Людмила Красота. - Мне 78 лет, я уже пережила среднестатистический возраст, и Дедушка Мороз все, что можно, мне дал, так что неудобно какие-то подарки хотеть. Но все равно мы ждем Новый год как дети. Очень приятно, что к нам приехали ребята с добрым сердцем!

МАРШРУТАМИ ДОБРА

Начальник отдела социального развития «Транснефть - Дальний Восток» Андрей Афанасьев уверен, что люди стремятся делать добрые дела по внутреннему зову.

- У меня трое детей, я чувствую их нужды и ожидания, стараюсь научить каким-то бытовым навыкам, которые пригодятся им в жизни. При этом я пониманию, что есть дети, которым этого не хватает. Например, детдомовцы, которые могли бы получить от общения со взрослыми какой-то житейский опыт. Их беда в том, что они выходят из детдома неприспособленными к самостоятельной жизни. И если не мы, то кто о них позаботится? - рассказывает Андрей Афанасьев.

И он такой не один. Есть рядом с ним такие же суматошные, как они себя называют, товарищи по работе, которым не сидится на месте, которые постоянно предлагают полезные и добрые инициативы.

Например, добровольцы организовали и провели на работе День донора. Многие сотрудники «Транснефть - Дальний Восток» сдали кровь, которая в первую очередь предназначалась для больных лейкозом маленьких пациентов детской краевой больницы им. А. К. Пиотровича.

А опытный турист, рыбак, охотник Андрей Афанасьев и поддержавшие его коллеги провели для воспитанников хабаровского дома-интерната № 4 курсы выживания в тайге. Около двадцати детей от 9 до 14 лет под присмотром взрослых отправились на предоставленном «Транснефтью» автобусе в Хехцирский заповедник.

Потом был пеший поход на гору Хехцир по заснеженной тайге, разбивка лагеря. Дети впервые ставили палатку, кололи дрова, разводили костер, готовили еду. Как признался Андрей Афанасьев, реакцию ребят на это короткое однодневное путешествие невозможно описать словами: на привычные нам вещи они смотрели широко открытыми глазами, в которых светились удивление и радость.

По мнению взрослых участников похода, попробовав сделать что-то самостоятельно, эти ребята уже не будут паниковать, если окажутся в трудной ситуации.

БЕЗ ДРУЗЕЙ МЕНЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ…

- Потребность помогать другим есть у многих людей, - уверен начальник отдела управления проектной деятельностью «Транснефть - Технологии» Олег Бочаров, - но в одиночку не каждому по силам решить проблему конкретного человека - должна быть команда единомышленников.

А сформировалась команда добровольцев по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло». В конце прошлого года на корпоративном сайте появилось предложение поздравить с Новым годом воспитанников приюта в деревне Селищи. На сайте были размещены фото детей. На одном был ребенок, который выглядел крайне изможденным. Это зацепило Олега Бочарова. Он решил съездить в приют, и в этом его поддержали коллеги: скинулись на покупку одежды, продуктов и предметов первой необходимости.

Выяснилось, что мальчику нужно в больницу - у него был очень низкий гемоглобин. Добровольцы договорились с врачами Морозовской больницы, отвезли туда ребенка.

Малыш теперь здоров, а неравнодушные сотрудники «Транснефти», которых становится все больше, взяли шефство еще и над Калязинским и Угличским детскими домами.

- Я еще раз убедился, насколько сильна в людях потребность делать добро, когда мы покупали компьютер. Продавцы, узнав, что для детдома, собрали и подарили три пакета полезных мелочей: флешки, батарейки, карты памяти, пластиковую посуду, - рассказал Олег Бочаров.

Теперь в команде добровольцев - практически половина сотрудников «Транснефть - Технологии», которые предлагают новые проекты и акции.

Например, когда поздравляли с Днем Победы ветеранов, а среди них - блокадницу и ветерана ПАО «Транснефть» Елену Сергеевну Капрову, то обратили внимание, что у нее в квартире очень ветхая кухня. Сотрудники объединились в бригаду, демонтировали старую кухню, купили стройматериалы и новую мебель, на которые сбросились все желающие «транснефтевцы», пригласили знакомых мастеров. Сборкой шкафов занимались сами. Ремонт сделали за две недели, еще и линолеум постелили в коридоре.

- Я поверила в происходящее только когда привезли материалы, - вспоминает Елена Сергеевна. - А программист Дима так идеально дверцы на шкафах подогнал, как будто всю жизнь этим занимался!

По словам Елены Сергеевны, раньше она стыдилась приглашать гостей. А теперь, после ремонта, подруги частенько заходят к ней почаевничать.

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

У ведущего инженера отдела планирования и подготовки проектов АО «Черномортранснефть» Евгении Парфеновой путь в благотворительность начался с корпоративной традиции исполнять в новогодние праздники мечты детдомовцев.

Каждый декабрь на предприятии, как и во всех региональных подразделениях «Транснефти», устанавливается елка, на которой вывешиваются детские письма с обращениями к Деду Морозу. В роли доброго сказочного героя может выступить любой сотрудник компании. Кто-то покупает подарки, кто-то едет волонтером-аниматором, устраивает торжество. Взрослые дарят детям бесценные минуты счастья.

- В 90-е годы я на собственном опыте испытала, что такое нужда. Но нам помогали друзья семьи, и это ощущение поддержки навсегда осталось в моем сердце. Поэтому, когда есть возможность кому-нибудь помочь - я помогаю. Это стало привычкой. Отличная ведь привычка - делать добро! - рассказала Евгения Парфенова.

Каждому обитателю Малаховского детского туберкулезного санатория (Московская область) сотрудники "Транснефти" отправили именно тот подарок, который ребенок просил у деда Мороза. Фото: ООО "Транснефть-Медиа".

Находясь в декретном отпуске, она узнала о Клубе добряков, куда можно вступить и получать информацию о тех, кому нужна поддержка. Участники этого сообщества помогают тяжелобольным детям и взрослым.

- Однажды мы всем миром собирали деньги на трансплантацию костного мозга двухгодовалому малышу Арсению Байтимерову, - вспоминает Евгения Парфенова. - Огромную сумму - 15 миллионов рублей - надо было собрать всего за 25 дней! Но мы успели: сейчас малыш постепенно восстанавливается после операции.

Евгения делала своими руками блокноты и выставляла их на благотворительный аукцион, средства с которого также пошли на лечение Арсения.

Еще в Новороссийске живет мальчик-бабочка Рома Бордаков с редкой патологией кожи. Этому ребенку нужно было еще и оперировать ногу, исправлять дефект зубов. В поддержку ребенка в городе проводились разные благотворительные акции. Кроме того, Евгения сообщила о его проблеме на корпоративном сайте, и коллеги сразу же откликнулись.

- Мне позвонила мама Ромы и сообщила, что ей на счет приходят разные суммы, а она даже не знает, от кого! - рассказывает Евгения Парфенова. - Роме сделали операцию в Германии, подлечили зубы. Теперь собираем ему деньги на курс ортопедического лечения в той же клинике.

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ

В зоне ответственности «Транснефть - Верхняя Волга» - 13 регионов, и в каждом из них к благотворительности и волонтерству подключается все больше сотрудников компании. Они проводят новогодние праздники для детей-сирот и «огоньки» для пожилых людей и инвалидов, помогают приютам для животных, устраивают благотворительные акции поддержки малоимущих семей, собирают деньги на ремонт ветеранам.

- У нас обширная волонтерская программа, мы постоянно разрабатываем и проводим различные благотворительные проекты и акции, - рассказывает начальник службы общественной коммуникации АО «Транснефть - Верхняя Волга» Алексей Родин. - Новое направление деятельности подсказала жизнь. Дело в том, что у нас в регионах на тысячу жителей всего несколько постоянных доноров и кровь на вес золота. Поэтому мы обратились к нашим сотрудникам с инициативой сдать кровь, договорились с нижегородским центром переливания крови.

На призыв откликнулись многие: когда 15 августа к зданию управления «Транснефть - Верхняя Волга» подъехал мобильный комплекс заготовки крови, возле него сразу выстроилась очередь. В этот день 57 человек сдали 26 литров крови. Для Нижегородской области, конечно, капля в море. Крови много не бывает: даже во время несложной операции ее требуется 1,5 - 2 литра. А если операция сложная, то в несколько раз больше.

Но важно не количество, а то, что благодаря акции областной центр переливания крови пополнил свою базу постоянных доноров. Участники акции получили законную денежную компенсацию, которую по единодушному решению сдали в общую копилку на покупку книг и принадлежностей для интерната, где воспитываются слепые и слабовидящие дети.

- Сдать кровь хотели около 300 человек, но во время первичного, достаточно жесткого отбора по медицинским показаниям это удалось не всем, - рассказывает Алексей Родин. - В следующем году будем проводить очередную акцию «Энергия жизни». Надеюсь, донорство в «Транснефть - Верхняя Волга» станет доброй традицией. Благо энергичных и неравнодушных людей у нас работает очень много.

ВЕТЕРАНЫ БУДУТ С НАМИ!

Год волонтера заканчивается, а добровольчество будет продолжаться и развиваться. В 2019 году «Транснефть» планирует развивать серебряное добровольчество, приглашая к участию в социальных проектах пенсионеров - бывших работников компании. Ветераны наверняка поддержат эту инициативу.

- Я уже 4 года на пенсии. Когда у тебя много свободного времени, приходит понимание, где приложить руки и навыки. Мне, например, всегда было интересно работать с детьми и молодежью. Потому что это взаимный процесс: ты приобретаешь новые знания и делишься своими, - высказала мнение об этой идее Наида Зульпукарова, в прошлом ведущий специалист «Транснефти». - По мере возможности я могла бы свои силы приложить и в культурно-познавательной, событийной деятельности. Для нашего общества характерно такое состояние души, как взаимовыручка, которая помогала людям пережить трудные времена в истории страны. Это, можно сказать, привычное состояние, и просто здорово, что компания его поддерживает!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент «Транснефти» Николай Токарев: Волонтерская деятельность объединяет людей

Глава компании подвел итоги Года волонтера.

Президент «Транснефти» Николай Токарев. Фото: ООО "Транснефть-Медиа".

- В прошлом году мы дали старт благотворительному проекту «Помогаем добрым делом». Главный замысел проекта заключался в том, чтобы привлечь к благотворительной работе как можно больше сотрудников организаций системы «Транснефть», реализовать это важное направление нашей деятельности не только на корпоративном, официальном уровне, но дать возможность каждому человеку лично поучаствовать в выполнении благотворительной миссии.

Эта идея не просто оправдала себя, но и превзошла наши ожидания. Как вы знаете, 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтера, и коллектив системы «Транснефть» проявил себя с самой лучшей стороны.

Особенно хочется отметить, что волонтерская деятельность основана на личном общении, личном знакомстве человека, участвующего в благотворительной акции, с теми, кому он помогает. Такой подход имеет очень сильный моральный эффект, объединяет участников, и, уверен, успех нашего начинания во многом обязан именно ему.

Это не просто пожертвование некоей суммы. Это реальная работа с людьми. Наши сотрудники читали письма воспитанников детских домов, сами ехали и приобретали, а затем отвозили детям те вещи, подарки, игрушки, о которых они просили в своих письмах. Сотрудники участвовали в оказании помощи пациентам домов престарелых, нуждающимся гражданам пожилого возраста, в других серьезных благотворительных акциях. Все это делалось и делается с огромным воодушевлением, и число людей, желающих помочь, готовых посвятить благому делу часть своего времени, своих усилий, неуклонно растет.

Как показала практика, одного проекта просто недостаточно, чтобы вместить всех неравнодушных, дать возможность реализовать тот мощный потенциал доброй воли, который имеется в нашем коллективе. Поэтому была разработана и сейчас успешно реализуется корпоративная программа добровольчества сотрудников ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».

Это прекрасное начинание, яркое свидетельство высокого морального настроя и готовности к серьезной работе, которую демонстрирует коллектив системы. Уверен, что эта работа будет успешно развиваться.