Россия установила рекорд выдачи ипотечных кредитов

В нынешнем году темпы выдачи ипотечных кредитов выросли в полтора раза. Ипотека востребована как основной способ улучшения жилищных условий. С ипотекой заключается 56% сделок в новостройках и 47% сделок на вторичном рынке жилья. Об этом 25 декабря во время большой пресс-конференции сообщил глава Министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

РЫНОК ПОЙДЕТ НА СПАД? ПОДДЕРЖАТ

Министр считает, что в настоящий момент рынок ипотечного кредитования в поддержке государства не нуждается. Сейчас ипотечное кредитование находится «на границе» спроса, он достаточно высокий. В 2019 году сотрудники Минстроя России будут изучать как изменятся стоимость квадратного метра и ставки по ипотеке, что будет происходить с проектным финансированием (с 1 июля вступит в силу новое законодательство, которое вводит запрет для застройщиков работать напрямую с деньгами покупателей квартир), сколько застройщиков получит проектное финансирование. И если рынок пойдет на спад, то готовы его поддержать.

На развитие ситуации в 2019 году на строительном рынке министр смотрит реалистично,призывая отраслевое сообщество непаниковать перед переходом на тотальное проектное финансирование в жилищном строительстве.

-Когда начинался переход на банковское сопровождение, было столько страхов, что банки установят непомерные платежи, изастройщики не смогут их оплачивать, -напомнил министр историю лета нынешнего года. Отметив, что сейчас эта тема узастройщиков уже никакого беспокойства не вызывает.

Впрочем, если для отрасли наступит более сложный период, за помощью дело не станет.

- Мы будем очень тонко чувствовать любой ветерок в сторону негативных факторов и негативных прогнозов, и во всем, что касается нашего министерства — будем реагировать, а в случае необходимости обращаться за помощью в другие ведомства, — пообещал глава Минстроя.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ — ФОНД ЖКХ

Темпы строительства жилья в 2018 году по итогам 11 месяцев снизились на 3,7% (на 1 декабря введено в строй 58,2 млн. кв. метров). В области индустриального домостроения снижение составило 11,2%, до 30,1 млн кв. метров. Причина сокращения объемов ввода жилья в эксплуатацию глава отраслевого министерства связал с кризисом экономики в 2014 — 2015 год, когда число новых проектов снизилось.

- Мы рассчитываем, что по этому году ввод жилья составит порядка 75 млн кв метров, - добавил Владимир Якушев.

Власти активно развивают строительство инфраструктурных объектов. Министр уточнил, что в 2018 году профинансировано строительство более 100 объектов в 33 регионах. В частности, это 92 школы, три поликлиники, 37 автодорог. В планах на 2019 год программа предполагает стимулирование строительства 133 объектов — 68 школ и детсадов, двух поликлиник и 68 автодорог в 42 субъектах.

В стране продолжается борьба с аварийным жильем. Согласно имеющимся данным, за шесть предстоящих лет предстоит расселить 530 тысяч человек, проживающих на 11 млн кв. м.

На предстоящую программу в 2019-2024 году планируется выделить 507 млрд рублей, из них почти 68 млрд рублей поступят из региональных бюджетов, 7 млрд рублей – из внебюджетных источников, остальные средства предоставит федеральный центр. Оператором новой программы станет Фонд содействия реформированию ЖКХ.

- Это наиболее правильный путь, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» Владимир Якушев. - Когда мы начинаем искать новые механизмы и заново изобретать велосипед, это очень часто приводит к неэффективности. Регионы не первый год работают с фондом, есть наработанная практика. Самое оптимальное - эту практику продолжить.

Министр призвал экспертов также не торопиться тратить деньги собственников жилья, собранные региональными операторами на капитальный ремонт многоквартирных домов: сейчас на их счетах лежит около 200 млрд. рублей.

- Это деньги граждан, - напомнил Владимир Якушев. – И распоряжаться ими надо предельно аккуратно.