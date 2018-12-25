Фэн-шуй на январь 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 января, вторник

Полный запрет на важные дела. Не принимайте судьбоносных решений и не отправляйтесь в странствия. День не сулит прибыли, лишь пустые раздумья. И почти гарантирует необоснованные траты.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

2 января, среда

День не благоприятен для всякого рода шумных работ. Его лучше провести в тишине и умиротворении, за умными беседами и полезными монотонными занятиями.

Хорошо заниматься спокойными видами спорта, йогой.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

3 января, четверг

К решению абсолютно любых задач сейчас стоит подходить с повышенным вниманием и тогда все будет в полном порядке. Переговоры скорее всего принесут желаемый результат.

Поездки отложите на несколько дней.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

4 января, пятница

Неплохой день. Однако не стоит ждать особой финансовой удачи. Поэтому остерегайтесь браться за денежные проекты и совершать большие покупки.

Сейчас надо создать основу для будущего успеха.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

5 января, суббота

Пустите в свою жизнь новую, свежую энергию. Для этого подходят все известные способы. Проведите генеральную уборку, разберите шкафы и избавьтесь от хлама — это обязательное условие. Заведите себе правило: приносить в дом новую вещь только в том случае, если избавляетесь от старой.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

6 января, воскресенье

Запрет на важные дела, на те самые, про которые говорят «на века». Особенно это касается женитьбы и строительства.

Кроме того, день не слишком хорош для знакомств и налаживания связей.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

7 января, понедельник

Не начинайте важных дел. Особенно тех, что рассчитаны на продолжительное время.

Стоит также с особой осторожностью реагировать на «очень выгодные» предложения. Скорее всего случится так, что весь груз ответственности и работы ляжет именно на вас.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

8 января, вторник

В этот день важно соблюдать правила игры во всем. Если же пренебречь требованиями, последствия не заставят себя долго ждать. Особенно стоит быть внимательным к безопасности.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

9 января, среда

«Вещий» день. И интуиция работает даже не на сто, а на все двести процентов. И мироздание посылает намеки. Пропускать их мимо ушей, значит обречь себя на напрасные хлопоты в лучшем случае.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

10 января, четверг

День под знаком разрушения. Запрет на те дела, что связаны с налаживанием связей, знакомствами, строительством. Не пытайтесь идти против течения. Лучше погодите пару дней со штурмом своей цели.

Часы удачи: с 9.00 до 14.00.

11 января, пятница

Увы, особой удачи на рабочей ниве ждать не приходится. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки. Первая половина дня отлично подходит для построения грандиозных планов на будущее. А вторую часть дня проводим праздно и в компании единомышленников.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00

12 января, суббота

Так же не сулящий глобальной удачи день. Но он идеален для того, чтобы вместе с близкими заняться приготовлением еды и застолья.

В этот день лучше не совершать крупных покупок.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

13 января, воскресенье

А вот воскресенье подходит для различных финансовых операций, крупных покупок и начала глобальных проектов.

Но есть и свои запреты. Не стоит посещать места с негативной энергетикой и общаться с людьми неприятными вам.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

14 января, понедельник

Просто замечательный день. Благоприятен для важных событий и стартов. Подходит для проведения переговоров и путешествий, а также для проведения массовых мероприятий.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

15 января, вторник

Хотите сегодня свернуть горы? Увы, ощущение всесильности обманчиво. Без должной подготовки не стоит приниматься за дела. Не хорошо в этот день менять место работы или совершать карьерные движения.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

16 января, среда

А вот сейчас всевозможные кадровые перестановки обещают быть крайне удачными и продуктивными. Хорошо выступать с различными инициативами и рационализаторскими предложениями.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

17 января, четверг

День обновления, притока свежей энергии. Когда, как не сейчас приниматься за дела, рассчитанные на многие годы? Играйте свадьбы, начинайте новые проекты, принимайтесь за строительство и вступайте в новую должность. Удача не оставит вас!

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

18 января, пятница

«Охоту к перемене мест», лучше унять: ни переезды, ни путешествия, начатые сейчас, особо удачными не назовешь.

Лучший выбор на день — рутинные занятия.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

19 января, суббота

Не слишком благоприятный день. Сейчас не стоит планировать важное и заниматься рискованными делами и видами спорта. Особенно стоит быть аккуратным в обращении с деньгами.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

20 января, воскресенье

День маленьких радостей. Побалуйте себя приятными встречами, вкусной едой, выставками и походами в кино. А делами займитесь уже с понедельника.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

21 января, понедельник

В первой половине дня не проявляйте деловой активности: все буквально будет сыпаться из рук. А вот после обеда довольно удачное время для переговоров и финансовых операций.

Но вот для романтических встреч и признаний - совсем не тот день!

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

22 января, вторник

Пунктуальность и обязательность — определения не этого дня. Приготовьтесь к тому, что придется долго ждать и несколько раз объяснять одно и то же. Так же свойства «растягиваться» до бесконечности получат и все дела, начатые сегодня.

Часы удачи: с 13.00 до 14.00.

23 января, среда

Неплохо бы в этот день отдохнуть… Но раз такой возможности нет, постарайтесь хотя бы не запороть вверенный вам фронт работ. Сделать это сейчас, признаемся, будет совсем не просто.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

24 января, четверг

Отличный день. Особенно для начала важных судьбоносных дел. Например, для заключения брачного союза. Так что хорошо делать предложение руки и сердца, знакомиться с родителями своей второй половинки.

Также благоприятно начинать новый бизнес и заключать сделки с недвижимостью.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

25 января, пятница

Также неплохой день для разных начинаний, встреч. А еще он подходит для завязывания новых знакомств романтического толка.

В делах стоит удвоить внимание!

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

26 января, суббота

Если в планах были изменения в личной и рабочей жизни, сейчас лучший момент, чтобы воплотить их в реальность! Не тяните с принятием решений и бодро приступайте к активным действиям.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

27 января, воскресенье

Увы, хотелось бы, чтобы воскресенье было более удачным. Но не в этот раз. Постарайтесь не лезть на рожон. Прежде чем приняться за дело, просчитайте все риски. Скорее всего, их будет слишком много.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

28 января, понедельник

Полный запрет на операции с деньгами. А все потому, что фэн-шуй не сулит удачи в обращении с ними. Не берите сейчас в долг и не оставляйте деньги в залог. Прежде чем решиться на какую-либо трату, подумайте, а так ли вам это нужно.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

29 января, вторник

Не самый лучший день для деловой и творческой активности. Он больше подходит для отдыха и созерцания. Кроме того, сейчас нельзя бросать начатое на полпути.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

30 января, среда

Только хорошие мысли и только добрые поступки. Можно менять внешность, имидж, а вот для путешествий благоразумнее предпочесть другие дни.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

31 января, четверг

Кармический день. Все поступки совершенные сейчас, будут иметь свой «отзыв» у мироздания. Поэтому, лучше вести себя так, как хочешь чтобы окружающие обращались с тобой самим.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.