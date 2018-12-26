Поклонская запечет мужу гуся, а Зюганов выпьет самогону

У Путина выходных не будет

Новый год Владимир Путин традиционно встречает дома с родными и друзьями. И, как он сам признавался, вместе со всей страной смотрит по телевизору свое поздравление с наступающим Новым годом. Хотя бывают и исключения: несколько лет назад Путин встретил Новый год в Хабаровске в центре временного размещения для пострадавших от паводка.

А вот новогодних каникул, как у всей страны, у главы государства не будет.

- Президентская программа на новогодние праздники всегда бывает непредсказуемой в том плане, что у президента часто возникают рабочие дела, - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - У президента не бывает такого отдыха в общечеловеческом понимании. Такого полноценного, на несколько дней. Я думаю, что даже одного полного дня каникул он не сможет себе позволить. Страна все равно живет, документы идут. Где-то морозы, где-то жара, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы. Идут доклады, требуют поручений и так далее. Это не прекращается ни днем, ни ночью. Поэтому вот так уйти на неделю в такую нирвану новогоднюю президент, конечно, позволить себе не может.

Что конкретно будет стоять на новогоднем столе у президента, по большому счету в подробностях неизвестно даже ему самому.

Не случайно на Большой пресс-конференции в этом году он упомянул, что все его повара работают в Федеральной службе охраны - ФСО. Но в еде глава государства не приветствует экзотические блюда.

- Путин предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду, - рассказал Песков. - Хотя бокал шампанского за новогодним столом президент, конечно, поднимет.

Медведев покатается на лыжах

Дмитрий Медведев новогодние праздники традиционно проводит в Сочи - катается на лыжах в Красной Поляне. Вот и на этот раз премьер сообщил, что если не будет никаких форс-мажоров, то он уедет в горы. 6 января Медведев должен вернуться в Москву. В Рождественскую ночь он обычно посещает торжественное богослужение в храме Христа Спасителя.

Так как всех чиновников правительства собрать на один общий корпоратив проблематично, то департаменты отмечают его по отдельности и в разное время. Как правило, за пару недель до Нового года, когда аренда помещений еще не такая дорогая, ведь гулять белодомовцам приходится на частные средства, а не на бюджетные.

Матвиенко постоит у плиты и полетит в Кисловодск

В отличие от Госдумы корпоративы в Совете Федерации не отменили. В этом году сенаторы скинулись на застолье по 3 тысячи рублей.

- Устроили фуршет в нашей столовой. Я зашла и говорю: «Как скромно получилось на три тысячи» - может, из-за инфляции? - рассказала «КП» спикер Совфеда Валентина Матвиенко. - Корпоратив - хорошая традиция, это создает ощущение коллектива.

Новогоднюю ночь Матвиенко проведет в Петербурге с сыном, невесткой и внучкой.

- Год у меня был тяжелый в личном плане, - призналась «КП» Матвиенко, и на глазах у нее даже навернулись слезы. В этом году ушел из жизни муж Матвиенко, с которым они прожили вместе 40 лет.

- На Новый год я с удовольствием стою у плиты. Это традиция, когда мы все вместе, семьей готовим новогодний ужин: студень, оливье, селедку под шубой, запекаем гуся. Каждый раз с новой начинкой, чтобы удивить, - рассказала нам спикер Совфеда.

Из Питера Матвиенко отправится в Кисловодск.

- Наберу книг, буду смотреть фильмы. Я даже себе представляю, как буду плавать в бассейне и ходить много километров в день, - поделилась спикер Совфеда.

Шойгу поедет в Сибирь

Министр обороны России Сергей Шойгу признался «Комсомолке», что на новогодние праздники постарается улететь из Москвы в Сибирь, на природу. Если, конечно, не помешают непредвиденные обстоятельства. А они у человека, отвечающего за оборону страны, могут возникнуть в любую минуту.

- Не отношу себя к поклонникам курортного отдыха, ни зимнего, ни летнего. Поэтому традиционно отпуск люблю проводить на моей родине, в Сибири, - сказал нам Шойгу. - Уезжаю в бескрайнюю тайгу, где любуюсь природой, изучаю неизвестные места. Когда отпуск совпадает с охотничьим сезоном, занимаюсь охотой или рыбалкой. Тайга и кормит, и исцеляет. Если позволит обстановка, то хотел бы ничего не менять и в этом году.

Зюганов готовит под новогоднюю елку сразу 8 подарков, потому что у него 8 внуков. А елочные шары выбирает, конечно, красные. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Главный коммунист закусит «капусткой от Грудинина»

- Я люблю встречать Новый год в семье, - рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - У меня 8 внуков. Всего собирается человек 20. Родственники из Орла­ обязательно привозят. Огурчики, помидорчики. А вот сейчас мне прислали капустку. Это наш аграрий Павел Грудинин в своем хозяйстве делает великолепную капустку, моченые яблоки. Будет и самогонка. Тут вчера один принес. Крупный ученый. Наладил производство уникальное - лучше, говорят, любого коньяка и виски. Как-то один знакомый увидел сюжет, где я с бокалом. Я говорю: «Успокойся, я пью чуть больше Горбачева, но гораздо меньше Ельцина». После этого все успокоились. Все знают, что я трезвый человек. Две-три рюмки - вполне достаточно. Будет и фирменная картошка по-зюгановски.

Володин встретит Новый год в небе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Новый год встретит не дома с семьей, а в самолете. Володин будет представлять Россию на инаугурации президента Бразилии 1 января. Спикеру придется 31 декабря вылететь из Москвы и всю ночь провести в небе! Зато из-за разницы во времени между Москвой и столицей Бразилии (минус 5 часов) у Володина будет целых два 31 декабря, и он сможет поднять бокал с шампанским уже по бразильскому времени.

А вот новогодний корпоратив в Госдуме отменили. Хотя депутатам и не возбраняется отметить наступающий, 2019-й у себя во фракциях - междусобойчиками.

Мяч на Новый год Жириновский гоняет, конечно, не по снежным улицам Москвы, а в крытом спортзале рядом с домом. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Жириновский поест пельмени и сыграет в футбол

- Мы будем работать до 31 декабря, я уже дал такую команду. Я до 18.00 буду в Госдуме, а потом пойду погулять на Тверскую, - рассказал «КП» Владимир Жириновский. - Мне нравятся эти последние часы перед Новым годом: люди спешат домой, последние покупки делают. Думаю, что зайду в Елисеевский магазин, мне интересно, что к столу москвичи покупают. Потом на Пушкинскую площадь схожу. Чтобы сфотографироваться со всеми, кто захочет. А потом уже домой.

У себя соберу друзей. На столе будут салатики. Вряд ли оливье - он очень жирный, это только вред. Может быть, немного морепродуктов и отварные пельмени. Это простая, но такая вкусная, любимая еда. Никакого алкоголя не будет.

Мы вместе посидим за столом часов до двух - не больше - и спать. А уже 1 января в 7.00 я пригласил руководство ЛДПР на рабочий завтрак в центре Москвы. Добраться будет легко, пробок нет. В городе отличная атмосфера, на улицах ни души, свежий снежок, он так хорошо хрустит под ногами. Но подъедут, конечно, 2 - 3 человека. Потому что большинство, наверное, до 5 утра будет веселиться.

Из развлечений на новогодние праздники - футбол. И в бассейн обязательно схожу, чтобы полчаса поплавать.

Ну и 2 января в 9.00 я попрошу всех выйти на работу.

Милонов собрался ходить Дедом Морозом по Донбассу - раздавать детям подарки.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Милонов махнет за оленем

Всех депутатов грозит переплюнуть Виталий Милонов. Для своих детей он из Мурманска привезет настоящего северного оленя!

- Мне его подарили, и в новогодние праздники я поеду его забирать, - поделился с «КП» Милонов. - У меня недалеко от дома есть конюшня. Я там договорился поставить его в стойло. Будут мои детки с ним играть, ухаживать за ним. Привезем из Мурманска в Петербург в «газельке». А Рождество я уже начал отмечать в Сирии в монастыре Сиднай - это под Дамаском. Мы приехали туда поздравить детей-сирот, пели с ними рождественские колядки. А сам Новый год встречу дома. Позовем друзей. Они будут пить вино, а я - финляндский кисель. Товарищ из Мурманска мне привезет форель, которую сразу же после вылова коптят моряки. Еще думаю, какую бы рыбу зажарить на костре. Детки будут кушать дамасские сладости. Затем улечу в Горловку, чтобы поздравить малышей воюющего Донбасса. Переоденусь в Деда Мороза и буду ходить с мешком. Ну а на православное Рождество буду служить ночную службу в церкви.

Наталья Поклонская встретит праздник с мужем - Иваном Соловьевым. Их свадьба стала одним из главных событий 2018-го в прессе. А накануне Нового года молодожены пришли на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответить на вопросы его слушателей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-прокурор Крыма поедет по России

Одним из главных событий для прессы в этом году стала свадьба бывшего прокурора Крыма, а теперь - депутата Госдумы Натальи Поклонской. И этот Новый год она проведет со своим супругом - Иваном Соловьевым. «Мы его обязательно проведем вместе. Может, в Крыму. Есть идея поехать по России. Например, в Мурманск, где аэропорту присвоили имя Николая II, - рассказала «КП» Поклонская. - А на столе у нас будет гусь, запеченный в духовке. Надеюсь, мужу понравится».

Рецепт от няшного депутата

Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом оливковым. В рукав - и в духовку. Сейчас идет Рождественский пост, но батюшки запретили нам с супругом его держать. Нужно всегда понимать, как это отразится на здоровье. Иногда это полезно, иногда просто невозможно. Это не говорит о том, что человек совершает какой-то грех. Все нужно делать не во вред.