Свадьбы года: скоропалительная у Шнура и долгожданная у Алибасова

Свадьбы года: Союзы, проверенные десятилетиями, и браки по расчету

По статистике, в 2018 году в России было зарегистрировано около 1 миллиона браков. Обо всех, конечно, не расскажешь, поэтому «Комсомолка» решила вспомнить самые звездные бракосочетания.

САМАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ:

Влад Топалов и Регина Тодоренко

В декабре у 33-летнего певца Влада Топалова и 28-летней телеведущей Регины Тодоренко родился сын. Родители малыша успели сыграть свадьбу незадолго до этого важного события: беременная Регина была в платье и белых кроссовках, Влад - в джинсах и белой рубашке. Пригласили на регистрацию брака только самых близких, а пышное торжество обещают справить уже в будущем году - тогда невеста сможет надеть достойный наряд. Познакомились молодожены весной прошлого года, когда начали играть в одном спектакле. После этого Топалов развелся с первой женой Ксенией Данилиной.

Сергей Шнуров и Ольга АбрамоваФото: Михаил ФРОЛОВ

САМАЯ СКОРОПАЛИТЕЛЬНАЯ:

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

В октябре во Дворце бракосочетание № 1 Санкт-Петербурга 45-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров расписался с 27-летней светской красавице Ольгой Абрамовой. По слухам, их роман начался, когда Сергей еще был женат на Матильде. Новая любовь музыканта и послужила причиной развода. Шнуров не захотел насладиться холостяцкой жизнью. Вскоре после расставания он повел новую избранницу под венец и написал стихотвоерние «Что-то я никак не холостяк». Про его молодую жену известно немного: Ольга родилась в Екатеринбурге в обеспеченной семье, училась в МГУ и Лондоне, до Шнурова встречалась в основном с сыновьями миллионеров. С музыкантом познакомилась на одной из вечеринок, где он выступал.

Принц Гарри и Меган МарклФото: GLOBAL LOOK PRESS

САМАЯ КОРОЛЕВСКАЯ:

Принц Гарри и Меган Маркл

Свадьба 34-летнего английского принца Гарри и 37-летней американской актрисы Меган Маркл, которая случилась в мае (эх, не знали они русской поговорки: жениться в мае - всю жизнь маяться), считается главной светской свадьбой уходящего года. Церемония проходила в часовне в Виндзорском замке. На свадьбе присутствовало более 600 человек, а если считать со всеми, кто наблюдал за церемонией через онлайн-трансляцию, то зрителей - миллионы. С династической точки зрения этот брак - совершеннейший мезальянс. Мисс Маркл не королевских кровей, наполовину афроамериканка, разведена и старше наследника британского престола на три года. Но, как оказалось, это не преграды для любви и счастья. Уже в начале 2019 года у пары родится первенец.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com

САМАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ:

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

Месяц назад 71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Больше двадцати лет назад между ними был роман, который не привел к свадьбе. Расставшись, они остались друзьями. И неожиданно для всех, в том числе для своих детей, два пенсионера расписались в Кутузовском загсе Москвы. Для Алибасова - это шестой брак, а для его избранницы - пятый. У «молодой» - три дочери, шесть внуков, три правнука. У Бари - сын и скоро появится внук.

Мария Максакова и Далхат Халаев. Фото: facebook.com

САМАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ:

Мария Максакова и Далхат Халаев

В июле 41-летняя оперная певица Мария Максакова вышла замуж за 31-летнего юриста Далхата Халаева. По признанию Марии, это был деловой союз. Далхат согласился помочь продать ее 7-комнатную московскую квартиру на Краснопресненской набережной площадью в 260 квадратных метров с антикварной мебелью. Эту квартиру Марии подарил ее отец. Как объяснила Максакова, деньги были нужны, чтобы приобрести жилье в Киеве, где она поселилась надолго. Квартиру оформила как свадебный подарок мужу. Квартиру продали, но своих денег Мария не получила. Теперь она обратилась в суд, чтобы истребовать недвижимость обратно.