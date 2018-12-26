2018-12-26T10:56:23+03:00
Звезды

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер оплатили счета всех должников одного из гипермаркетов

Звездная семья посчитала, что счастливого Рождества достоин каждый
Ольга АНТОНОВА
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Синди Кройфорд и Рэнди Гербер.Синди Кройфорд и Рэнди Гербер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Трудно назвать это звездной модой, скорее, уже доброй традицией, но вслед за Кидом Роком и комиком Тайлером Перри, семья Синди Кройфорд и Рэнди Гербер решили также порадовать простых американцев перед Рождеством. Только музыкант и комик оплатили покупки клиентам одного из супермаркетов на кассе, а семья супермодели закрыла долги тех, кто брал подарки в рассрочку.

Тут стоит пояснить, что в американской сети супермаркетов Walmart действует система, которая позволяет забронировать нужную вещь в магазине и постепенно выплачивать ее стоимость. Когда вся сумма будет погашена, вещь можно будет забрать. Такая опция особенно популярна во время праздников: так покупатели точно не оставят своих близких без подарка из-за того, что все уже было распродано.

Так Синди и Рэнди решили покрыть все такие долги в магазине Walmart в городе Комптон, Калифорния. Сколько пришлось потратить на подарки незнакомцам знаменитой паре, неизвестно, но сообщается, что "осчастливлены были сотни семей Комптона".

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Сам Кид Рок, когда его попросили объяснить свой поступок, лишь ухмыльнулся: мол, идея не нова, он позаимствовал ее у актера Тайлера Перри. Только тот оплачивал покупки анонимно в гипермаркетах Джорджии, но счастливые покупатели скоро быстро вычислили авторство самозваного Санта- Клауса. Получился, двойной сюрприз. Рождество им устроил не просто Санта-Клаус, а Санта-Клаус- звезда! (подробности)

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