2018-12-26T13:28:04+03:00
Звезды

«Двоечка» или «троечка»: Полина Гагарина выбирает новый размер груди

Дня не проходит, чтобы поклонники не посоветовали певице сделать мамопластику
Ольга АНТОНОВА
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Полина Гагарина.Полина Гагарина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Полина Гагарина –большая молодец,за последние два года она выносила и родила ребенка, похудела на 15 кг после и все это без отрыва от работы и гастрольного графика. Звезда регулярно показывает в своих соцсетях, как ежедневно занимается спортом, не взирая на занятость и усталость. И действительно, сейчас может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Однако, даже в этом идеале поклонники нашли недостаток, заявив, что Гагариной можно подумать о том, как увеличить себе грудь.

Полина как правило не комментирует эти «советы», но в этот день, похоже, у исполнительницы хита «Спектакль окончен» было хорошее настроение, и она решила пошутить. На очередных новогодних съемках Гагарина хохмы ради примерила на себя ёлочные шары разных размеров.

«Выбираю размер! - написала она под фото. - Вы за «двоечку» или «троечку»? Или в девушке все-таки важна душа?»

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Выбираю размер Вы за второй или за троечку? Или всё таки в девушке важна душа?
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Юмор Полины оценили не только ее поклонники, но и коллеги. Актриса Ольга Медынич в комментариях попросила Гагарину прихватить ей шаров, чтобы можно было добавить объема сзади.

Однако же большинство подписчиков аккаунта певицы отметили, что не нужно обращать внимания на хейтеров. Мол, Полина выглядит великолепно, а к пластическому хирургу, мол, чаще всего идут люди с комплексами.

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Надо отметить, что чуть ранее Ольга Бузова опубликовала пост о том, что начала привыкать к одиночеству и оно ей даже нравится.

«Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравится...даже как-то страшно...я слишком самодостаточная...я все могу делать сама, даже поменять зимнюю резину, мне не надо ни перед кем отчитываться, я все могу себе сама купить и организовать. И могу наконец наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие. Ни в этом ли кайф? #мояжизнь всем добра» (орфография автора сохранена. Прим. Ред), - написала звезда «Дом-2». (подробности)

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