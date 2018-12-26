«Меняет мужчин по сезону»: поклонники восхищены Светланой Бондарчук, которая улетела с новым возлюбленным на Бали

Пожалуй, знаменитая фраза «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой вполне применима к тому, как наслаждается каждым ее моментом экс-супруга Федора Бондарчука.

Неделю назад Светлана отпраздновала свое 50-летие в ресторане в центре Москвы в обществе друзей и под песни Земфиры. При этом сама главред глянцевого издания предстала на празднике в прозрачном платье, решив продемонстрировать идеальную фигуру. И это был фурор. А спустя несколько дней именниница улетела на Бали. Причем в компании своего нового возлюбленного Сергея Харченко.

a030aa С новым годом, крошка! С новым годом! Хэй-е-е-е-ей Подожди немножко Будет веселей С новым годом, крошка!!!!

Последний уже опубликовал фото Бондарчук в своем микроблоге. Сама бизнесвумен тоже запостила в социальной сети видео, на котором она прогуливается на пляже. По всей видимости, ролик снимает Сергей.

Правда, на райский остров Светлана добиралась не без приключений. На выдаче багажа Бондарчук случайно взяла чужой чемодан. В итоге знаменитость на некоторое время осталась без части своих вещей, среди которых оказались и купальники, но, к счастью, ее багаж удалось довольно быстро вернуть.

Надо отметить, что год назад на Новый год Бондарчук также побывала на Бали, но тогда компанию ей составил Сергей Табунов, с которым у Светланы тогда былт отношения. Но полгода назад экс-супруга рассталась с арт-дилером и галеристом и вскоре стала появляться на светских мероприятиях под руку с Сергеем Харченко, директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.

a030aa Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Смотрите на меня в окно И мне кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле. Я сажаю алюминиевые огурцы На брезентовом поле.

А недавно Бондарчук дала большое интервью, в котором заявила, что уже давно не страдает по бывшему мужу, но очень рада, что они остались друзьями. Более того, уже после развода Светлану несколько раз звали замуж, но ей очень комфортно в статусе свободной женщины и она пока не планирует его менять.

А тем временем, поклонники в комментариях к ее постам восхищаются смелостью, свободой и красотой светской львицы. «Света, так приятно на вас смотреть! Живете свободно как птица, делаете, что хотите!», «Бондарчук меняет мужчин по сезону, полгода один, полгода другой! Красотка! Большой респект!» - написали фолловеры.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в 2016 году после 25 лет брака.

"С любовью и благодарностью к друг другу за прождите вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись: за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями", - написала сама Светлана на страницах издания, главредом которого она является.

Режиссер вскоре закрутил роман с Паулиной Андреевой, а вот Светлану подозревали в отношениях с владельцем сети стоматологических клиник. Правда, потом выяснилось, что ее возлюбленным стал Сергей Табунов.

Надо отметить, что, несмотря на развод, Федор и Светлана дружат и встречаются на дне рождениях детей и внуков.

Федор и Светлана Бондарчук больше не семейная пара

Не верилось, что эти красивые и молодые люди уже бабушка и дедушка. Сын Сергей, которого публика запомнила по роли в фильме своего отца "Сталинград", подарил родителям уже двух внучек - Маргариту и Веру. У пары есть и 17-летняя дочь Варвара. (подробности)