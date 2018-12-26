2018-12-26T18:36:38+03:00
Звезды

«Он корил себя»: Эдуард Артемьев о том, как Кончаловский тяжело переживал случившееся с дочерью

Композитор надеется, что Маша скоро станет на ноги
Ольга АНТОНОВА
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Андрей Кончаловский с супругой стараются не комментировать состояние дочериАндрей Кончаловский с супругой стараются не комментировать состояние дочериФото: EAST NEWS
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Больше пяти лет назад Андрей Кончаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой попали в аварию во Франции. Сильнее всех в ДТП пострадала дочь режиссера и актрисы - Маша. Девочка несколько месяцев находилась в реанимации, и когда кризис был преодолен, Мария перевезли в дом семьи в Подмосковье. С тех пор звездная семья неохотно говорит о случившемся.

Но на днях, близкий друг Андрея Кончаловского - композитор Эдуард Артемьев признался, что, конечно, все это время режиссер корил себя за аварию, в которой пострадала дочь.

«Я могу Андрона только словом поддержать, я же не врач. Он очень корил себя за аварию, и до сих пор легче ему, думаю, не стало. Конечно, он с женой занимается здоровьем Маши. Дай бог, чтобы их молитвы были услышаны и девочка встала на ноги», — приводит «Экспресс газета» слова Эдуарда Артемьева.

От брака с Юлией Высоцкой, которая младше супруга на 36 лет, у Кончаловского есть и младший сын Петя, который появился на свет в 2003 году. Телеведущая, как впрочем и сам Андрей Сергеевич, стараются не комментировать состояние дочери Маши, эта тема для супругов слишком болезненна.

Стоит отметить, что в единственном интервью после аварии, которое Юлия Кончаловская дала журналу Tatler она признавалась:

- Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет... медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа - и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть.

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В редакции «Комсомолки» оказались фотографии 15-летней Маши Кончаловской, сделанные в одном из регионов России (мы намеренно не сообщаем точное место, чтобы обезопасить ребенка от преследованийпапарацци. - Ред.). (подробности)

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